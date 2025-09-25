Dólar oficial y dólar blue: cuál se venderá más barato este jueves 25 de septiembre

Dolares (17) A cuánto se venderá el dólar y el dólar blue este jueves 25 de septiembre.

A cuánto se venderá el dólar en cada banco el jueves 25 de septiembre

Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que venderán el dólar en cada entidad. Estos son los valores que manejarán en el inicio de este jueves 25 de septiembre:

Banco Nación: $1.360

Banco Galicia: $1.365

Banco ICBC: $1.370

Banco BBVA: $1.370

Banco Supervielle: $1.366

Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.375

Banco Patagonia: $1.385

Banco Hipotecario: $1.360

Banco Santander: $1.370

Brubank: $1.370

Banco Credicoop: $1.370

Banco Macro: $1.370

Banco Piano: $1.365

En tanto, en billeteras virtuales como Mercado Pago el dólar se venderá, en el inicio de la jornada cambiaria a $1.365, según la aplicación.

dolares, cotizacion A cuánto se venderá el dólar y el dólar blue este jueves 25 de septiembre.

A cuánto se venderá el dólar blue en las cuevas

Las cuevas también confirmaron a cuánto se va a vender el dólar blue en el inicio de la jornada de este jueves 25 de septiembre.

Si bien, el precio del dólar blue ha bajado respecto al valor que tuvo la semana pasada, lo hizo en menor medida de cómo se movió el oficial.

En ese sentido, desde las cuevas adelantaron que toda persona que quiera comprar dólar blue deberá saber que se venderá a $1.405, en el inicio de la jornada cambiaria.