Dólar oficial y dólar blue: cuál se venderá más barato este jueves 25 de septiembre

En los bancos, según lo confirmado por las entidades bancarias, el dólar se venderá a un promedio de $1.365, aunque en algunos sitios puede estar por encima o por debajo de ese precio.
Diferente es el panorama con el dólar blue, que se venderá este jueves 25 de septiembre a un precio superior, por lo que le convendrá más a aquellos que desean vender el billete norteamericano y no comprarlo.
Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que venderán el dólar en cada entidad. Estos son los valores que manejarán en el inicio de este jueves 25 de septiembre:
En tanto, en billeteras virtuales como Mercado Pago el dólar se venderá, en el inicio de la jornada cambiaria a $1.365, según la aplicación.
Las cuevas también confirmaron a cuánto se va a vender el dólar blue en el inicio de la jornada de este jueves 25 de septiembre.
Si bien, el precio del dólar blue ha bajado respecto al valor que tuvo la semana pasada, lo hizo en menor medida de cómo se movió el oficial.
En ese sentido, desde las cuevas adelantaron que toda persona que quiera comprar dólar blue deberá saber que se venderá a $1.405, en el inicio de la jornada cambiaria.