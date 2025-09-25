Inicio Economía Dólar
Cotizaciones

Dólar oficial y dólar blue: cuál se venderá más barato este jueves 25 de septiembre

Los bancos confirmaron cuál será el precio del dólar este jueves 25 de septiembre y las cuevas y billeteras virtuales hicieron lo mismo

Daniel Calivares
Por Daniel Calivares [email protected]
A cuánto se venderá el dólar y el dólar blue este jueves 25 de septiembre.

A cuánto se venderá el dólar y el dólar blue este jueves 25 de septiembre.

Archivo

Con la baja del dólar, a la hora de comprar moneda norteamericana, los ahorristas pueden elegir entre comprar en los bancos y en las cuevas. ¿Dónde conviene adquirirlos?

En los bancos, según lo confirmado por las entidades bancarias, el dólar se venderá a un promedio de $1.365, aunque en algunos sitios puede estar por encima o por debajo de ese precio.

Diferente es el panorama con el dólar blue, que se venderá este jueves 25 de septiembre a un precio superior, por lo que le convendrá más a aquellos que desean vender el billete norteamericano y no comprarlo.

Dolares (17)
A cu&aacute;nto se vender&aacute; el d&oacute;lar y el d&oacute;lar blue este jueves 25 de septiembre.

A cuánto se venderá el dólar y el dólar blue este jueves 25 de septiembre.

A cuánto se venderá el dólar en cada banco el jueves 25 de septiembre

Después de un comienzo con mucho movimiento, los bancos confirmaron el precio al que venderán el dólar en cada entidad. Estos son los valores que manejarán en el inicio de este jueves 25 de septiembre:

  • Banco Nación: $1.360
  • Banco Galicia: $1.365
  • Banco ICBC: $1.370
  • Banco BBVA: $1.370
  • Banco Supervielle: $1.366
  • Banco Ciudad de Buenos Aires: $1.375
  • Banco Patagonia: $1.385
  • Banco Hipotecario: $1.360
  • Banco Santander: $1.370
  • Brubank: $1.370
  • Banco Credicoop: $1.370
  • Banco Macro: $1.370
  • Banco Piano: $1.365

En tanto, en billeteras virtuales como Mercado Pago el dólar se venderá, en el inicio de la jornada cambiaria a $1.365, según la aplicación.

dolares, cotizacion
A cu&aacute;nto se vender&aacute; el d&oacute;lar y el d&oacute;lar blue este jueves 25 de septiembre.

A cuánto se venderá el dólar y el dólar blue este jueves 25 de septiembre.

A cuánto se venderá el dólar blue en las cuevas

Las cuevas también confirmaron a cuánto se va a vender el dólar blue en el inicio de la jornada de este jueves 25 de septiembre.

Si bien, el precio del dólar blue ha bajado respecto al valor que tuvo la semana pasada, lo hizo en menor medida de cómo se movió el oficial.

En ese sentido, desde las cuevas adelantaron que toda persona que quiera comprar dólar blue deberá saber que se venderá a $1.405, en el inicio de la jornada cambiaria.

Temas relacionados:

Te puede interesar