Créditos hipotecarios de Banco Nación: cuánto me dan por una cuota de 230 mil pesos

Banco Nación con cambios en las condiciones de los créditos hipotecarios

Desde el Banco Nación se cuenta con una gama de créditos hipotecarios, los cuales están destinados a adquirir, ampliar o construir una vivienda. Estos préstamos son el servicio más importante de la entidad bancaria y se regula bajo la modalidad UVA.

Los principales puntos que hay que tener en cuenta sobre las condiciones principales que presenta el crédito hipotecario del Banco Nación son los siguientes:

Se maneja en formato UVA (Unidades de Valor Adquisitivo): se actualiza en base al índice de precios al consumidor

El precio de UVA se consulta de acuerdo a lo que informa a diario el BCRA

Las cuotas se liquidan de forma mensual y del sistema francés

El monto máximo a solicitar es cercano a 390 millones de pesos

El crédito hipotecario cubre como máximo el 75% de la vivienda

Los requisitos económicos principales que debe cumplir quien solicita el crédito hipotecario en el Banco Nación son los siguientes:

Antigüedad laboral mínima:

Empleados de relación de dependencia, en planta permanente: se deberá acreditar una antigüedad laboral no menor a 1 año.

Contratados: como mínimo 4 años de antigüedad con contrato vigente.

creditos hipotecarios banco nacion 2 Cada línea de crédito hipotecario cuenta con distintos plazos, especificados en el Banco Nación.

Autónomos:

Inscriptos en Ganancias: 2 años en el ejercicio de la profesión u oficio a partir de la presentación de la primera DDJJ de ganancias. En el caso de que en dicho período el Usuario hubiere modificado su condición de Monotributista a responsable Inscripto y no poseer un año en la actual categoría, se considerará la menor.

Monotributistas: 2 años de antigüedad en la profesión u oficio a partir de la inscripción en el monotributo y 1 año en la categoría. En el caso de recategorización y no poseer un año en la actual categoría, se considerará la menor.

Banco Nación: por qué es importante el UVA en los créditos hipotecarios

Mes a mes, el valor del UVA va recibiendo pequeñas variaciones en su monto, que generalmente va en ascenso. El Banco Central es el encargado de dar a conocer el monto de este importante indicador para aquellos que buscan encarar un crédito hipotecario. En esta ocasión ya se adelantó hasta el mes de octubre, algo que no es muy usual.

El UVA es un indicador clave para los créditos hipotecarios, y es que es el que establece los montos principales de estos préstamos, como también el valor inicial de la cuota de uno de ellos. En un contexto de inflación baja y controlada, permite que el acceso a los préstamos sea mucho más fáciles. Hay que saber que el UVA permite a los bancos otorgar préstamos hipotecarios a largo plazo sin asumir un riesgo excesivo ante la devaluación de la moneda

Créditos hipotecarios del Banco Nación: en cuántos años se pueden pagar

Los plazos que dispone el Banco Nación para pagar las diferentes líneas de créditos hipotecarios son los siguientes:

Para adquisición o cambio de vivienda, el plazo podrá ser de 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años.

Para construcción, 5, 10, 15, 20, 25 o 30 años a contar a partir del primer desembolso.

Para ampliación, refacción o terminación, podrán ser 5,10 o 15 años a contar a partir del primer desembolso.

creditos hipotecarios.jpg Hay una serie de requisitos económicos obligatorios para acceder a un crédito hipotecario del Banco Nación.

Banco Nación: cuánto dinero me dan de crédito hipotecario por una cuota de 230 mil pesos

Sacar la cuenta de lo que se pagará durante todo los años es prácticamente imposible, teniendo en consideración que varía por UVA o CSV. Lo que sí puede conocerse es el valor de la primera cuota a pagar.

Banco Nación puede prestar $45.000.000, por lo que la cuota inicial en este caso, si elegimos pagarlo en 30 años, sería de $228.008