Luis Zubeldía volverá a Brasil para ser DT de un equipo que fue campeón de la Copa Libertadores

Según indicó el elenco brasileño en su comunicado oficial, este viernes, el DT de 44 años comenzará a trabajar con el plantel profesional. Un equipo golpeado por la dura derrota con Lanús, que derivó en eliminación de la Copa Sudamericana en los cuartos de final, aquella caída sentenció la renuncia del director técnico Renato Portaluppi.

Además, el entrenador santarroseño campeón de la Copa Sudamericana 2023 estará acompañado por los asistentes Maxi Cuberas, Carlos Gruezo y Alejandro Escobar; y el preparador físico Lucas Vivas. Un cuerpo técnico que tendrá como objetivo concretar algún título internacional, para sumarlo a las vitrinas de la institución.

Una particularidad es que Fluminense no contrata un DT extranjero desde el uruguayo Hugo De León en 1997 y su único DT argentino fue el Pato Pastoriza, en 1985.

zubeldia 3

La trayectoria de Luis Zubeldía

Lanús Bandera 2008-2010

Barcelona (Ecuador) 2011-2012

Racing 2012-2013

Liga de Quito (Ecuador) 2014-2015 y 202-23 *

Santos Laguna (México) 2016

Independiente Medellín (Colombia) 2017

Deportivo Alavés (España) 2017

Cerro Porteño (Paraguay) 2018

Lanús 2018-2021

San Pablo (Brasil) 2024-2025

Fluminense (Brasil) 2025

* Ganó una Liga y la Copa Sudamericana en 2023.

Luis Zubeldía vuelve a dirigir en Brasil

“El último club dirigido por el entrenador argentino fue San Pablo. El año pasado, llevó al equipo a los cuartos de final de la CONMEBOL Libertadores y la Copa de Brasil, y terminó sexto en el Campeonato Brasileño, asegurando un puesto directo en la Libertadores de este año”, reconoció Fluminense en el cierre de su comunicado.

Con la llegada de Zubeldía, Fluminense apuesta por un perfil experimentado y con proyección internacional, en busca de recomponer su rendimiento en la temporada y volver a posicionarse entre los protagonistas del fútbol sudamericano. La institución confía en que el nuevo cuerpo técnico aportará la jerarquía y estabilidad necesarias para cumplir con los objetivos deportivos trazados hasta 2026.