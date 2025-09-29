El proceder del Muñeco sorprendió a mucha gente porque no es habitual que proceda de esa manera en un momento en el que el equipo es muy cuestionado, ya que además viene de ser eliminado en los cuartos de final de la Copa Libertadores por Palmeiras de Brasil.

Cuando las papas queman en la entidad de Núñez, Gallardo suele permanecer en el campo con los futbolistas para saludarlos y tratar de absorver la presión por el mal momento que vive el equipo millonario. Sin embargo, este domingo, visiblemente fastidioso, se dio media vuelta ante el final y se fue de inmediato.

Durante los 90 minutos, el ambiente en Núñez fue muy complicado, adverso y la presión se intensificó tras consumarse la dura caída. El accionar de Gallardo fue registrado por aficionados desde la tribuna, ya que las imágenes no fueron captadas por la transmisión oficial del partido.

River volvió a jugar mal ante un rival que tiene un bajo presupuesto comparándolo con el elenco riverplatense, pero que aprovechó los errores del local para imponerse.

Lo que viene para el River de Gallardo

Tras la histórica derrota frente al Malevo, el Millo se medirá este jueves con Racing, por los cuartos de final de la Copa Argentina, en Rosario. De allí saldrá el rival de Independiente Rivadavia en la semifinal del certamen.