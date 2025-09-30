Inicio Ovación Fútbol Vélez
Torneo Clausura

Vélez ganó con un golazo y la reacción de Guillermo Barros Schelotto se hizo viral: "¡Así se juega al fútbol!"

Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, dio vuelta el partido para derrotar como local a Atlético Tucumán por la décima fecha del torneo Clausura 2025.

Por UNO
Romero hizo dos goles para el Fortín.

Vélez, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, dio vuelta un partido que arrancó adverso, tras derrotar como local por 3 a 1 a Atlético Tucumán, en el encuentro que disputaron, en el estadio José Amalfitani, por la décima fecha del torneo Clausura 2025.

La visita había comenzado en ventaja a los 13', con un gol del delantero Mateo Bajamich, aunque un doblete del atacante Braian Romero, a los 35 y 38 del primer tiempo, y un tanto del volante Diego Valdés, en el cuarto minuto de descuento del complemento, le dieron la remontada al local.

romero 1

El tanto de Romero generó un nuevo video viral del Mellizo ya que fue captado por las cámaras en pleno festejo diciendo: "¡Así se juega al fútbol!" antes de desahogarse con un insulto.

Con el triunfo, el “Fortín” alcanzó el segundo puesto de la zona B, con 21 puntos, mientras que los dirigidos por Lucas Pusineri son séptimos en el grupo, con 12 unidades.

En la próxima fecha, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto visitará a Riestra, el líder de la zona, el próximo lunes seis de octubre a las 19:00, mientras que el “Decano” recibirá a Platense, el sábado cuatro a partir de las 19:00.

El buen momento de Vélez con Guillermo como DT

  • Campeón Supercopa Internacional
  • Campeón Supercopa Argentina
  • 2° en la zona B del Torneo Clausura
  • Sumó 21 puntos de 30
  • 70% de efectividad
  • Lleva 6 partidos sin caer como local en el Clausura (ganó 5)
  • Fue eliminado de la Copa Libertadores en los cuartos de final

