Vélez ganó con un golazo y la reacción de Guillermo Barros Schelotto se hizo viral: "¡Así se juega al fútbol!"

El tanto de Romero generó un nuevo video viral del Mellizo ya que fue captado por las cámaras en pleno festejo diciendo: "¡Así se juega al fútbol!" antes de desahogarse con un insulto.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1972823803110608910&partner=&hide_thread=false
Con el triunfo, el “Fortín” alcanzó el segundo puesto de la zona B, con 21 puntos, mientras que los dirigidos por Lucas Pusineri son séptimos en el grupo, con 12 unidades.
En la próxima fecha, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto visitará a Riestra, el líder de la zona, el próximo lunes seis de octubre a las 19:00, mientras que el “Decano” recibirá a Platense, el sábado cuatro a partir de las 19:00.
Embed - DOBLETE DE LUJO DE ROMERO PARA EL TRIUNFO DEL FORTÍN EN LINIERS | Vélez 3-1 Atl. Tucumán | RESUMEN
El buen momento de Vélez con Guillermo como DT
- Campeón Supercopa Internacional
- Campeón Supercopa Argentina
- 2° en la zona B del Torneo Clausura
- Sumó 21 puntos de 30
- 70% de efectividad
- Lleva 6 partidos sin caer como local en el Clausura (ganó 5)
- Fue eliminado de la Copa Libertadores en los cuartos de final