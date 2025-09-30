Vélez ganó con un golazo y la reacción de Guillermo Barros Schelotto se hizo viral: "¡Así se juega al fútbol!"

El tanto de Romero generó un nuevo video viral del Mellizo ya que fue captado por las cámaras en pleno festejo diciendo: "¡Así se juega al fútbol!" antes de desahogarse con un insulto.

"¡ASÍ SE JUEGA AL FÚTBOL!". Imperdible reacción de Guillermo al gol de Braian Romero ante Atlético Tucumán. pic.twitter.com/3LPZaUYtxF — SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025

Con el triunfo, el “Fortín” alcanzó el segundo puesto de la zona B, con 21 puntos, mientras que los dirigidos por Lucas Pusineri son séptimos en el grupo, con 12 unidades.

En la próxima fecha, el conjunto de Guillermo Barros Schelotto visitará a Riestra, el líder de la zona, el próximo lunes seis de octubre a las 19:00, mientras que el “Decano” recibirá a Platense, el sábado cuatro a partir de las 19:00.

DOBLETE DE LUJO DE ROMERO PARA EL TRIUNFO DEL FORTÍN EN LINIERS | Vélez 3-1 Atl. Tucumán | RESUMEN

El buen momento de Vélez con Guillermo como DT