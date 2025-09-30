Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niño de 10 años

Le agradan personajes como “Los jóvenes titanes en acción” y “Goku, de Dragon Ball Z”, además le gusta jugar con trompos y figuritas. Disfruta compartir junto a sus padrinos institucionales, con quienes mantiene un vínculo afectivo estable, realizando diversas salidas recreativas. La relación con ellos se mantiene desde el mes de febrero, logrando desenvolverse con naturalidad y respeto en dicho ámbito familiar. Asimismo, comparte tiempo con los hijos de ellos, sosteniendo un vínculo afectuoso y saludable.

“A” asiste regularmente a 5to grado en turno mañana, y se lo está acompañando en la adquisición de nuevos aprendizajes y en su desarrollo. Asimismo,concurre a abordaje terapéutico con el objetivo de trabajar aspectos de su historia y poder contar con estrategias para afrontar su situación actual.