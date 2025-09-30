Inicio Sociedad Adopciones en Mendoza
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niño de 10 años

El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una niño de 10 años

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia del departamento de Las Heras, se convoca a aquellas personas que deseen convertirse en familia “A” (inicial de su nombre). “A”, es un niño de 10 años de edad, activo y protector, que disfruta de realizar actividades al aire libre como andar en bicicleta y jugar al fútbol. Además, asiste a clases de Folklore y Saya, donde participa con gran entusiasmo.

Le agradan personajes como “Los jóvenes titanes en acción” y “Goku, de Dragon Ball Z”, además le gusta jugar con trompos y figuritas. Disfruta compartir junto a sus padrinos institucionales, con quienes mantiene un vínculo afectivo estable, realizando diversas salidas recreativas. La relación con ellos se mantiene desde el mes de febrero, logrando desenvolverse con naturalidad y respeto en dicho ámbito familiar. Asimismo, comparte tiempo con los hijos de ellos, sosteniendo un vínculo afectuoso y saludable.

“A” asiste regularmente a 5to grado en turno mañana, y se lo está acompañando en la adquisición de nuevos aprendizajes y en su desarrollo. Asimismo,concurre a abordaje terapéutico con el objetivo de trabajar aspectos de su historia y poder contar con estrategias para afrontar su situación actual.

Está dispuesto a conocer e incluirse en una nueva familia, que pueda protegerlo y que garantice que continúe viendo a sus hermanos y padrinos institucionales.

Dónde comunicarse

Quienes desean asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse a este Registro Provincial de Adopción, al siguiente mail: [email protected].

