Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 8 años

Le gusta jugar al aire libre con sus compañeras de hogar y realizar actvidades de arte como dibujar y pintar. Participa con entusiasmo de festejos de días especiales y cumpleaños. Se encuentra asistendo a grado múltple de una escuela especial a la que concurre de forma diarian contando además con tratamiento psicopedagógico y fonoaudiológico para favorecer sus aprendizajes.

Cuenta con Certficado único de Discapacidad con el objetvo de proteger y garantizar sus derechosn debido a que tiene pequeñas dificultades en el lenguaje. Asiste a abordaje terapéutico ya que en ocasiones se angustia. Buscamos una familia que pueda acompañar su crecimiento con amor y respeto brindándole un ambiente adecuado para su desarrollo y que le permita poder continuar en contacto con su hermanan quien también está en un hogar.