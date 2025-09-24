En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia del departamento de San Martín se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de “L” (inicial del nombre). “L” tene 8 añosn disfruta de bailar y escuchar música. Asiste a danza y va muy contenta a sus clases.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 8 años
