Inicio Sociedad Adopciones en Mendoza
Pedido de adopción

Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 8 años

El Juzgado de Familia convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una niña de 8 años

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia del departamento de San Martín se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de “L” (inicial del nombre). “L” tene 8 añosn disfruta de bailar y escuchar música. Asiste a danza y va muy contenta a sus clases.

Le gusta jugar al aire libre con sus compañeras de hogar y realizar actvidades de arte como dibujar y pintar. Participa con entusiasmo de festejos de días especiales y cumpleaños. Se encuentra asistendo a grado múltple de una escuela especial a la que concurre de forma diarian contando además con tratamiento psicopedagógico y fonoaudiológico para favorecer sus aprendizajes.

Cuenta con Certficado único de Discapacidad con el objetvo de proteger y garantizar sus derechosn debido a que tiene pequeñas dificultades en el lenguaje. Asiste a abordaje terapéutico ya que en ocasiones se angustia. Buscamos una familia que pueda acompañar su crecimiento con amor y respeto brindándole un ambiente adecuado para su desarrollo y que le permita poder continuar en contacto con su hermanan quien también está en un hogar.

Dónde comunicarse

Quienes desean asumir el compromiso de convertirse en su familia, pueden comunicarse a este Registro Provincial de Adopción, al siguiente mail: [email protected]. o por whatsapp al 2616799541.

Temas relacionados:

Te puede interesar