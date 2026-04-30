En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Godoy Cruz, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de dos niñas cuyas iniciales de sus nombres son “B” y “F”
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de dos niñas de 9 y 5 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de dos niñas de 9 y 5 años
"F" de 9 años, es una niña activa y charlatana, que disfruta de la compañía de los adultos, buscando constantemente la atención de los mismos. Concurre a Natación, Gimnasia Artística y Taller de Cerámica. Disfruta de dichas actividades y de todas aquellas que impliquen piruetas y movimientos. También disfruta cantar, bailar y dibujar. Actualmente va a tercer grado, necesitando de acompañamiento en la realización de las tareas, debido a pequeñas dificultades en sus procesos de aprendizaje. Asiste a también a abordaje terapéutico, para brindarle un espacio de escucha donde pueda elaborar situaciones que le generan enojo y frustración, como así también para trabajar aspectos de su historia. Convive junto a su hermana menor “B”, a quien cuida mucho y siempre está muy atenta de sus necesidades.
“B”, tiene 5 años y es una niña muy cariñosa, compañera y pícara. Disfruta de compartir juegos con sus pares y actividades al aire libre. Asiste a taller de Psicomotricidad, con un objetivo recreativo. Disfruta de dibujar, pintar, ver dibujitos y pelis en la tele. También de cantar y que le cuenten cuentos. A nivel escolar asiste a primer grado. En ocasiones, cuando se enoja puede mostrar un comportamiento de picardía y desafiar los límites. En relación a su salud cuenta con controles de niño sano y vacunación completo y presenta buen estado de salud en general. Actualmente concurre a tratamiento fonoaudiológico debido a dificultades en el habla.
Buscamos una familia que pueda acompañar a “B” y a “F” en su crecimiento, con amor y respeto, y les brinden un ambiente adecuado para su desarrollo. Su situación de adoptabilidad se encuentra firme. Quienes deseen asumir este compromiso y conocer un poco más de R, pueden comunicarse al mail [email protected].