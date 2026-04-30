Inicio Adopciones en Mendoza
Pedidos de adopción

Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de dos niñas de 9 y 5 años

El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de dos niñas de 9 y 5 años

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Godoy Cruz, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en la familia de dos niñas cuyas iniciales de sus nombres son “B” y “F”

"F" de 9 años, es una niña activa y charlatana, que disfruta de la compañía de los adultos, buscando constantemente la atención de los mismos. Concurre a Natación, Gimnasia Artística y Taller de Cerámica. Disfruta de dichas actividades y de todas aquellas que impliquen piruetas y movimientos. También disfruta cantar, bailar y dibujar. Actualmente va a tercer grado, necesitando de acompañamiento en la realización de las tareas, debido a pequeñas dificultades en sus procesos de aprendizaje. Asiste a también a abordaje terapéutico, para brindarle un espacio de escucha donde pueda elaborar situaciones que le generan enojo y frustración, como así también para trabajar aspectos de su historia. Convive junto a su hermana menor “B”, a quien cuida mucho y siempre está muy atenta de sus necesidades.

“B”, tiene 5 años y es una niña muy cariñosa, compañera y pícara. Disfruta de compartir juegos con sus pares y actividades al aire libre. Asiste a taller de Psicomotricidad, con un objetivo recreativo. Disfruta de dibujar, pintar, ver dibujitos y pelis en la tele. También de cantar y que le cuenten cuentos. A nivel escolar asiste a primer grado. En ocasiones, cuando se enoja puede mostrar un comportamiento de picardía y desafiar los límites. En relación a su salud cuenta con controles de niño sano y vacunación completo y presenta buen estado de salud en general. Actualmente concurre a tratamiento fonoaudiológico debido a dificultades en el habla.

Buscamos una familia que pueda acompañar a “B” y a “F” en su crecimiento, con amor y respeto, y les brinden un ambiente adecuado para su desarrollo. Su situación de adoptabilidad se encuentra firme. Quienes deseen asumir este compromiso y conocer un poco más de R, pueden comunicarse al mail [email protected].

Temas relacionados:

las más leídas

Te puede interesar