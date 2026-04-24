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Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 17 años

El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un adolescente de 17 años

Por UNO
La Justicia de Familia de Mendoza realizó una convocatoria pública para la adopción de un adolescente de 17 años.

La Justicia de Familia de Mendoza realizó una convocatoria pública para la adopción de un adolescente de 17 años.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Guaymallén se convoca a todas aquellas personas que deseen conocer y ser referente afectivo de un adolescente de 17 años, a punto de cumplir su mayoría de edad, a quien llamaremos por su inicial “JM”, quien reside en Mendoza. A lo largo de su vida ha atravesado diversas situaciones conflictivas en el plano afectivo y familiar, que, lejos de haberlo debilitado, lo han llevado a ser un adolescente que hoy tenga ideas claras en relación a su futuro, deseando encontrar un trabajo, de existir la posibilidad, formarse para ello (actualmente asiste a un CENS), habitar un hogar en el cual "esté tranquilo", como expresa y poder progresar económicamente para lograr convivir y ayudar a su hermano menor a estudiar, con quien pretende mantener el vínculo.

Caracterizando a JM podemos mencionar que es una persona amiguera, que posee recursos para adaptarse, muy tranquila, transmite paz en su forma de presentarse aunque no deja de ser muy pensativo y racional. Se cuestiona sobre su futuro, sus posibilidades y oportunidades, buscando herramientas y ayuda de quienes lo rodean para construir su camino a la adultez.

En relación a sus preferencias, le gusta hacer natación, ir al gimnasio, ver series de acción o coreanas. Al día de hoy JM no cuenta con red familiar de apoyo, por más que tenga contacto son su progenitor, es por esto que se invita a aquellos que crean poder asumir el compromiso de convertirse en su referente afectivo a comunicarse para entrevista y mayor información, con este Registro Provincial de Adopción al correo [email protected] o por whatsapp al 2616799541.

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