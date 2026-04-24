En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Guaymallén se convoca a todas aquellas personas que deseen conocer y ser referente afectivo de un adolescente de 17 años, a punto de cumplir su mayoría de edad, a quien llamaremos por su inicial “JM”, quien reside en Mendoza. A lo largo de su vida ha atravesado diversas situaciones conflictivas en el plano afectivo y familiar, que, lejos de haberlo debilitado, lo han llevado a ser un adolescente que hoy tenga ideas claras en relación a su futuro, deseando encontrar un trabajo, de existir la posibilidad, formarse para ello (actualmente asiste a un CENS), habitar un hogar en el cual "esté tranquilo", como expresa y poder progresar económicamente para lograr convivir y ayudar a su hermano menor a estudiar, con quien pretende mantener el vínculo.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 17 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un adolescente de 17 años
Caracterizando a JM podemos mencionar que es una persona amiguera, que posee recursos para adaptarse, muy tranquila, transmite paz en su forma de presentarse aunque no deja de ser muy pensativo y racional. Se cuestiona sobre su futuro, sus posibilidades y oportunidades, buscando herramientas y ayuda de quienes lo rodean para construir su camino a la adultez.
En relación a sus preferencias, le gusta hacer natación, ir al gimnasio, ver series de acción o coreanas. Al día de hoy JM no cuenta con red familiar de apoyo, por más que tenga contacto son su progenitor, es por esto que se invita a aquellos que crean poder asumir el compromiso de convertirse en su referente afectivo a comunicarse para entrevista y mayor información, con este Registro Provincial de Adopción al correo [email protected] o por whatsapp al 2616799541.