Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 17 años

Caracterizando a JM podemos mencionar que es una persona amiguera, que posee recursos para adaptarse, muy tranquila, transmite paz en su forma de presentarse aunque no deja de ser muy pensativo y racional. Se cuestiona sobre su futuro, sus posibilidades y oportunidades, buscando herramientas y ayuda de quienes lo rodean para construir su camino a la adultez.

En relación a sus preferencias, le gusta hacer natación, ir al gimnasio, ver series de acción o coreanas. Al día de hoy JM no cuenta con red familiar de apoyo, por más que tenga contacto son su progenitor, es por esto que se invita a aquellos que crean poder asumir el compromiso de convertirse en su referente afectivo a comunicarse para entrevista y mayor información, con este Registro Provincial de Adopción al correo [email protected] o por whatsapp al 2616799541.