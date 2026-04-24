En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Las Heras se convoca a todas aquellas personas que deseen conocer y construir una familia con un adolescente de 15 años a quien llamaremos por su inicial “A”, quien reside en Mendoza.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 15 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un adolescente de 15 años
Lo primero que llama la atención de él es la calidez que denota al presentarse frente a otros, su sonrisa y su mirada dulce, mostrándose amable, respetuoso y tranquilo al entablar una conversación. Si tuviéramos que definir su personalidad diríamos que es una persona reflexiva, capaz de aprender de sus vivencias, que aparenta haber logrado generar recursos para adaptarse a distintas situaciones y regular sus emociones.
Que es capaz de tomar sus propias decisiones, presentando claridad en las mismas como por ejemplo respecto de su futuro, ya que quiere ser militar y continuar desarrollando habilidades en carpintería. Además expresa que le gusta hacer uso de las redes sociales y juegos como el Roblox, escuchar a Anuel AA y que en relación a la comida, prefiere la carne y las cosas dulces a las verduras.
Cuando "A" se imagina siendo parte de una familia, lo hace pensando en integrantes de la misma que sean tranquilos, que lo lleven a jugar al fútbol, expresa: "bancándome mi preferencia por river plate", con una sonrisa picaresca en su gesto. Finalmente consideramos importante mencionar que desea mantener el vínculo con uno de sus hermanos.
Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse para entrevista y mayor información, con este Registro Provincial de Adopción al tel: 2616799541.