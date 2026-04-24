Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 15 años

Lo primero que llama la atención de él es la calidez que denota al presentarse frente a otros, su sonrisa y su mirada dulce, mostrándose amable, respetuoso y tranquilo al entablar una conversación. Si tuviéramos que definir su personalidad diríamos que es una persona reflexiva, capaz de aprender de sus vivencias, que aparenta haber logrado generar recursos para adaptarse a distintas situaciones y regular sus emociones.

Que es capaz de tomar sus propias decisiones, presentando claridad en las mismas como por ejemplo respecto de su futuro, ya que quiere ser militar y continuar desarrollando habilidades en carpintería. Además expresa que le gusta hacer uso de las redes sociales y juegos como el Roblox, escuchar a Anuel AA y que en relación a la comida, prefiere la carne y las cosas dulces a las verduras.