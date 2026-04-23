En medio de días complejos por cientos de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, un adolescente quedó detenido e imputado en Buenos Aires por una foto suya que se viralizó. El menor de 16 años estaba con un arma de fuego en el baño del colegio donde asiste.
La foto en la escuela que complicó a un adolescente: estaba con un arma de fuego en el baño
El menor de 16 años subió la foto a un grupo de WhatsApp con otros alumnos de la escuela y fue denunciado por un padre de una compañera
El alumno fue imputado por publicar fotografías con un arma de fuego en el baño de la escuela de Comercio José de San Martín del barrio porteño de Balvanera.
El padre de una alumna radicó una denuncia tras observar imágenes en un grupo de mensajería de los compañeros de su hija con un revólver en el baño de ese establecimiento, al tiempo que aportó las capturas de pantalla a la Justicia.
Amenaza por tiroteos en escuelas
Las fotos eran enviadas bajo la opción que permite verlas una sola vez y acompañadas de la leyenda “La chispa está en 3ra 1ra”, mientras que las recibían los miembros del grupo de alumnos denominado “3-1”.
Fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Capital Federal informaron que la jueza Alicia Baridón Gómez, a cargo del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas 1 de Buenos Aires, autorizó que durante la madrugada del miércoles pasado se efectúe un allanamiento en el domicilio del adolescente, quien además era investigado por un robo que habría cometido con anterioridad.
Personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de Buenos Aires incautaron el celular del menor de edad, un disco rígido, una notebook y otros elementos de relevancia para la causa por amenazas.
El fiscal Mauro Tereszko imputó al alumno de la escuela por los delitos de intimidación pública, amenaza con armas y portación de armas de fuego, que poseen una pena máxima de hasta 7 años de prisión en caso de ser encontrado culpable.