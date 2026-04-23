La foto en la escuela que complicó a un adolescente: estaba con un arma de fuego en el baño

Grafitis en baños de escuelas con amenazas de tiroteo Las amenazas de tiroteos en escuelas han sido una constante en los últimos días.

Amenaza por tiroteos en escuelas

Las fotos eran enviadas bajo la opción que permite verlas una sola vez y acompañadas de la leyenda “La chispa está en 3ra 1ra”, mientras que las recibían los miembros del grupo de alumnos denominado “3-1”.

Fuentes del Ministerio Público Fiscal de la Capital Federal informaron que la jueza Alicia Baridón Gómez, a cargo del Juzgado Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas 1 de Buenos Aires, autorizó que durante la madrugada del miércoles pasado se efectúe un allanamiento en el domicilio del adolescente, quien además era investigado por un robo que habría cometido con anterioridad.

escuela arma de fuego 2 Los elementos secuestrados en el allanamiento al alumno de la escuela.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la División de Delitos contra la Niñez y Adolescencia de la Policía de Buenos Aires incautaron el celular del menor de edad, un disco rígido, una notebook y otros elementos de relevancia para la causa por amenazas.

El fiscal Mauro Tereszko imputó al alumno de la escuela por los delitos de intimidación pública, amenaza con armas y portación de armas de fuego, que poseen una pena máxima de hasta 7 años de prisión en caso de ser encontrado culpable.