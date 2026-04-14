Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una adolescente de14 años

En estos diálogos deja ver sus modismos, tan característicos de un/a adolescente. Además, le gusta hacer gimnasia, jugar al futbol y ver películas de terror, también hacer los oficios del hogar. Disfruta hacer coreografías con sus amigas, comer hamburguesas y chupetines. Su cantante favorito es Gonzalo Nahuel, lo escucha y mira sus videos a través de su propio celular, el cual maneja con gran dominio.

Dentro de sus deseos expresa que quisiera una familia que sea buena y con los que pudiera conocer Chile e ir al parque a andar en bicicleta, ya que en el hogar no cuenta con una. Una vez por semana se encuentra con sus hermanos, ya sea en su hogar o yéndolos a visitar. Allí se ponen al día respecto de su cotidianeidad, expresa "C", que estos momentos son una experiencia muy importante que quisiera sostener ya que quiere mantener el vínculo afectivo con ellos.