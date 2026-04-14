Estamos buscando a todas aquellas personas que deseen formar una familia con una adolescente de 14 años, a quien llamaremos "C". Ella es tranquila, un tanto tímida y alegre. Sostiene vínculos afectivos con sus pares, con quienes disfruta pasar tiempo, compartir momentos, conversar y ver televisión. Lo más llamativo de "C" es su mirada, que transmite dulzura y armonía que la caracterizan, además de su espontaneidad para conversar con quienes parece generar confianza de forma inmediata.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una adolescente de14 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una adolescente de 14 años
En estos diálogos deja ver sus modismos, tan característicos de un/a adolescente. Además, le gusta hacer gimnasia, jugar al futbol y ver películas de terror, también hacer los oficios del hogar. Disfruta hacer coreografías con sus amigas, comer hamburguesas y chupetines. Su cantante favorito es Gonzalo Nahuel, lo escucha y mira sus videos a través de su propio celular, el cual maneja con gran dominio.
Dentro de sus deseos expresa que quisiera una familia que sea buena y con los que pudiera conocer Chile e ir al parque a andar en bicicleta, ya que en el hogar no cuenta con una. Una vez por semana se encuentra con sus hermanos, ya sea en su hogar o yéndolos a visitar. Allí se ponen al día respecto de su cotidianeidad, expresa "C", que estos momentos son una experiencia muy importante que quisiera sostener ya que quiere mantener el vínculo afectivo con ellos.
Su situación de adoptabilidad está firme. Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse para entrevista y mayor información, con este Registro Provincial de Adopción al tel: 2616799541.