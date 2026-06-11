El Juzgado de Gestión Asociada de Familia de Luján de Cuyo y el Registro de Adopción de la Provincia de Mendoza, en conjunto, convocan a personas y/o familias que deseen vincularse con un adolescente de 16 años. A continuación, compartimos algunos aspectos de su personalidad y de su historia de vida: Lo llamaremos “D”.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 16 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de un adolescente de 16 años
Es un adolescente que desea profundamente ser parte de una familia que pueda ofrecerle cuidado, estabilidad y afecto, promoviendo su bienestar emocional y acompañándolo en su desarrollo. Actualmente reside en un hogar institucional, asiste a escuela de formación integral y también concurre a un centro educativo terapéutico, espacios que acompañan sus necesidades conforme a su certificación.
Asimismo, requiere acompañamiento en aspectos vinculados a su salud integral, ya que realiza tratamientos médicos que forman parte de su vida cotidiana. Es un adolescente amoroso, tranquilo y muy colaborador. Disfruta compartir tiempo con otros, jugar juegos de mesa, pintar y realizar actividades recreativas. Tiene una gran fascinación por bicicletas y monopatines. Se destaca por ser muy ordenado y prolijo. Disfruta colaborar con las tareas del hogar y encuentra satisfacción en actividades que implican organización, como doblar ropa y mantener ordenados sus espacios.
Logra establecer y sostener vínculos con amigos y compañeros de la escuela. Cuenta con un acompañante con quien comparte momentos recreativos y especiales.
BUSCAMOS UNA FAMILIA que tenga el deseo y la motivación de acompañar la vida de un adolescente de 16 años, brindándole contención, afecto y la posibilidad de construir un verdadero sentido de pertenencia familiar. Una familia que pueda acompañarlo en su cotidianeidad, en sus espacios terapéuticos, educativos y de salud, sosteniendo con amor y compromiso cada uno de sus logros y necesidades.
Quienes deseen conocer más acerca de la historia de vida de “D” y asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse al mail [email protected] o al teléfono 261 679954.