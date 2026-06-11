Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de un adolescente de 16 años

Es un adolescente que desea profundamente ser parte de una familia que pueda ofrecerle cuidado, estabilidad y afecto, promoviendo su bienestar emocional y acompañándolo en su desarrollo. Actualmente reside en un hogar institucional, asiste a escuela de formación integral y también concurre a un centro educativo terapéutico, espacios que acompañan sus necesidades conforme a su certificación.

Asimismo, requiere acompañamiento en aspectos vinculados a su salud integral, ya que realiza tratamientos médicos que forman parte de su vida cotidiana. Es un adolescente amoroso, tranquilo y muy colaborador. Disfruta compartir tiempo con otros, jugar juegos de mesa, pintar y realizar actividades recreativas. Tiene una gran fascinación por bicicletas y monopatines. Se destaca por ser muy ordenado y prolijo. Disfruta colaborar con las tareas del hogar y encuentra satisfacción en actividades que implican organización, como doblar ropa y mantener ordenados sus espacios.