Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una adolescente de15 años

A lo largo de su vida ha atravesado diversas situaciones conflictivas en el plano afectivo y familiar, que han dejado una fuerte impronta en su recorrido personal. Esto ha contribuido a formar una personalidad fuerte y una determinación en su deseo acerca de cómo quisiera incorporarse a un posible proyecto adoptivo. Manifiesta explícitamente “ quiero una familia que viva en Mendoza, que me deje salir, que sean tranquilos y una casa donde no hayan peleas”.

Es una joven independiente, atenta a lo que ocurre en su alrededor, se considera amiguera, buena consejera, aunque expresa que le cuesta mucho confiar. Respecto de las demostraciones de cariño prefiere ciertos actos, como salidas de su preferencia, antes que el contacto físico. Es una adolescente que atiende a su estética resaltando “me gusta arreglarme el pelo, hacerme las pestañas, usar anillos y aritos en la cara”