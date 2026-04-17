En virtud de lo ordenado por el Juzgado de Familia de Godoy Cruz se convoca a todas aquellas personas que deseen conocer y construir una familia con una adolescente de 15 años a quien llamaremos por su inicial “Z”, quien reside en Mendoza.
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una adolescente de15 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una adolescente de 15 años
A lo largo de su vida ha atravesado diversas situaciones conflictivas en el plano afectivo y familiar, que han dejado una fuerte impronta en su recorrido personal. Esto ha contribuido a formar una personalidad fuerte y una determinación en su deseo acerca de cómo quisiera incorporarse a un posible proyecto adoptivo. Manifiesta explícitamente “ quiero una familia que viva en Mendoza, que me deje salir, que sean tranquilos y una casa donde no hayan peleas”.
Es una joven independiente, atenta a lo que ocurre en su alrededor, se considera amiguera, buena consejera, aunque expresa que le cuesta mucho confiar. Respecto de las demostraciones de cariño prefiere ciertos actos, como salidas de su preferencia, antes que el contacto físico. Es una adolescente que atiende a su estética resaltando “me gusta arreglarme el pelo, hacerme las pestañas, usar anillos y aritos en la cara”
En relación a sus gustos e intereses, elige escuchar cumbia, específicamente la banda “ RKT”,como equipo de fútbol, la Lepra. Además le gusta el boxeo, hacer uso de redes sociales tales como Instagram, medio a través del cual se vincula con sus afectos en forma constante.
Quienes crean poder asumir el compromiso de convertirse en su familia pueden comunicarse para entrevista y mayor información, con este Registro Provincial de Adopción al correo [email protected] o por whatsapp al 2616799541.