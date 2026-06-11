¡Atención! Estados Unidos suspenderá automáticamente el pasaporte a quienes figuren en esta lista 

Para que una persona sea incluida de forma oficial en este listado de deudores graves, su caso debe reunir los siguientes criterios regulatorios:

Monto mínimo acumulado: La deuda fiscal acumulada debe superar un umbral específico indexado anualmente por inflación (el cual para este periodo ronda los 59,000 a 62,000 dólares).

La deuda fiscal acumulada debe superar un umbral específico indexado anualmente por inflación (el cual para este periodo ronda los 59,000 a 62,000 dólares). Componentes de la deuda: El monto total incluye no solo el impuesto sobre la renta omitido, sino también los intereses devengados y las multas de cobro acumuladas a lo largo del tiempo.

El monto total incluye no solo el impuesto sobre la renta omitido, sino también los intereses devengados y las multas de cobro acumuladas a lo largo del tiempo. Acciones formales previas: El IRS ya debió haber emitido un aviso de gravamen (Tax Lien) o un requerimiento de embargo (Tax Levy), habiendo expirado ya todos los plazos legales para la apelación administrativa del contribuyente.

El IRS ya debió haber emitido un aviso de gravamen (Tax Lien) o un requerimiento de embargo (Tax Levy), habiendo expirado ya todos los plazos legales para la apelación administrativa del contribuyente. Falta de regularización vigente: El deudor no se encuentra bajo ningún esquema de resolución activo ni ha mostrado intenciones formales de liquidar el saldo.

Este mecanismo afecta significativamente a ciudadanos norteamericanos que viven en México o Puerto Rico que perciben ingresos bajo jurisdicción federal estadounidense. Al estar certificados, sus movimientos internacionales quedan totalmente congelados.

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Las consecuencias directas: ¿Qué ocurre con tu documento?

Una vez que el IRS valida la morosidad y remite la certificación correspondiente al Departamento de Estado, las restricciones se aplican de manera automática mediante los canales gubernamentales:

Rechazo de emisión inicial: Si el contribuyente solicita el pasaporte estadounidense por primera vez, el trámite será denegado de forma fulminante.

Si el contribuyente solicita el pasaporte estadounidense por primera vez, el trámite será denegado de forma fulminante. Negación estricta de renovación: Al intentar renovar un documento que ha expirado o que está próximo a vencer, el sistema consular bloqueará el proceso hasta recibir la baja del IRS.

Al intentar renovar un documento que ha expirado o que está próximo a vencer, el sistema consular bloqueará el proceso hasta recibir la baja del IRS. Revocación del pasaporte vigente: En escenarios de alta morosidad o nula respuesta, las autoridades migratorias cuentan con el respaldo legal para revocar el pasaporte actual, inhabilitando al individuo para cruzar aduanas legalmente.

Estrategias fiscales: ¿Cómo salir del listado y recuperar el pasaporte?

La restricción del pasaporte no es permanente y puede revertirse si el contribuyente regulariza su situación financiera con el fisco. El IRS cuenta con un periodo aproximado de 30 días para notificar al Departamento de Estado la remoción de la penalización una vez que se cumple alguna de las siguientes condiciones:

Pago total del saldo adeudado: Liquidar la totalidad del impuesto, multas e intereses acumulados en una sola exhibición.

Liquidar la totalidad del impuesto, multas e intereses acumulados en una sola exhibición. Acuerdo de pagos a plazos (Installment Agreement): Establecer y mantener un plan de pagos mensuales aprobado de manera formal por el IRS.

Establecer y mantener un plan de pagos mensuales aprobado de manera formal por el IRS. Ofrecimiento de Transacción (Offer in Compromise): Lograr una negociación donde el IRS acepta una cantidad menor para saldar la deuda, justificando una incapacidad financiera comprobable.

Lograr una negociación donde el IRS acepta una cantidad menor para saldar la deuda, justificando una incapacidad financiera comprobable. Estatus de Alivio para el Cónyuge Inocente: Solicitar la exención de la responsabilidad fiscal si la deuda se originó exclusivamente por omisiones del cónyuge o excónyuge en declaraciones conjuntas.

Para quienes planean viajes internacionales en las próximas semanas y sospechan tener cuentas pendientes, la recomendación de los especialistas es ingresar de forma inmediata al portal oficial del IRS para verificar su estatus fiscal y evitar ser retenidos en los puertos de salida.