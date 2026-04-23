Echaron a un reconocido cirujano por gritos y humillaciones en el Hospital Central

El ministro de Salud, Rodolfo Montero, firmó la cesantía de dos médicos que trabajaban en el sistema público. Uno de ellos, es el doctor Rolando Jorge Pronotto, destacado cirujano del Hospital Central, quien fue echado por conductas sistemáticas de violencia de género y maltrato laboral.
El otro médico desvinculado es Pedro Martín Seput Yactayo, del Hospital Malargüe. Se trata de un profesional que fue condenado por manosear a una enfermera al llegar a la guardia en estado de ebriedad.
Además, este jueves se conocieron otras 6 cesantías: una en el Ministerio de Seguridad y otras 5 en la Dirección General de Escuelas. Todos los casos fueron oficializados con la publicación de los decretos en el Boletín Oficial.
Maltrato en el Hospital Central
Cansada de los malos tratos del doctor Pronotto, jefe de Servicio de Cirugía Toráxica, y de la angustia y la ansiedad que le generaba la situación, una médica lo denunció puertas adentro del hospital, donde se activó rápidamente el protocolo de violencia de género y se inició un sumario administrativo.
El médico aseguró en su defensa que sus actos eran simples “correcciones” ante supuestos errores de su colega.
Pero, a través de testimonios y pruebas documentales, durante la investigación se comprobó que efectivamente hubo gritos, humillaciones e insultos de parte del cirujano.
Testigos lo calificaron como una persona de temperamento “fuerte” o “pasional”, pero dijeron que respecto de esta colega había una descarga particular. Y según se comprobó, los hechos no fueron aislados sino repetidos en el tiempo.
La instrucción concluyó que estas conductas de hostigamiento psicológico sistemático tenían como fin lograr que la víctima dejara el hospital.
Y, además, durante el sumario se descubrió otro detalle que agravó la situación del médico: a pesar de ser obligatorio, Pronotto no había realizado el curso de la Ley Micaela sobre perspectiva de género.
Destacado cirujano cesanteado
Mediante el decreto Nº 2788 que se conoció este jueves, el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud, Rodolfo Montero, aplicaron la sanción de cesantía.
Desde el ministerio confirmaron que el cirujano denunciado dejó el área que tenía a cargo en diciembre de 2025.