Echaron a un reconocido cirujano por gritos y humillaciones en el Hospital Central

Hospital Central (17).jpeg El Ministerio de Salud cesanteó a un cirujano del Hospital Central por malos tratos. Foto: Diario UNO / Cristian Lozano

Maltrato en el Hospital Central

Cansada de los malos tratos del doctor Pronotto, jefe de Servicio de Cirugía Toráxica, y de la angustia y la ansiedad que le generaba la situación, una médica lo denunció puertas adentro del hospital, donde se activó rápidamente el protocolo de violencia de género y se inició un sumario administrativo.

El médico aseguró en su defensa que sus actos eran simples “correcciones” ante supuestos errores de su colega.

Pero, a través de testimonios y pruebas documentales, durante la investigación se comprobó que efectivamente hubo gritos, humillaciones e insultos de parte del cirujano.

Testigos lo calificaron como una persona de temperamento “fuerte” o “pasional”, pero dijeron que respecto de esta colega había una descarga particular. Y según se comprobó, los hechos no fueron aislados sino repetidos en el tiempo.

La instrucción concluyó que estas conductas de hostigamiento psicológico sistemático tenían como fin lograr que la víctima dejara el hospital.

hospital central El cirujano Rolando Pronotto fue denunciado internamente por una colega.

Y, además, durante el sumario se descubrió otro detalle que agravó la situación del médico: a pesar de ser obligatorio, Pronotto no había realizado el curso de la Ley Micaela sobre perspectiva de género.

Destacado cirujano cesanteado

Mediante el decreto Nº 2788 que se conoció este jueves, el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro de Salud, Rodolfo Montero, aplicaron la sanción de cesantía.

Desde el ministerio confirmaron que el cirujano denunciado dejó el área que tenía a cargo en diciembre de 2025.