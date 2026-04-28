En virtud de lo ordenado por el GEJUAF DE LAS HERAS, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de “A” (inicial del nombre de la niña).
Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 10 años
El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una niña de 10 años
“A” tiene 10 años, cuenta que le gusta mucho bailar, crear coreografías y tintos. Se la percibe muy dispuesta, conversadora y enérgica. También cuenta que le gustan los gatos y que su comida favorita es la pizza.
“A” asiste a 5° grado de una escuela formal de su zona. Cuenta que también le gusta hacer gimnasia artística y atletismo. Menciona que es traviesa, y que a veces por eso la retan.
Desde su ingreso al hogar se han trabajado diferentes aspectos, como su autonomía personal, organización y rutinas. También ha tenido algunas dificultades en la relación con pares.
Desde los equipos técnicos que trabajamos con la niña creemos que es importante contar con familias que tengan tiempo y recursos para acompañarla en sus terapias (psiquiatría y psicología).
Se buscan referentes que puedan empatizar con las dificultades que se puedan presentar con “A” y con la predisposición para acompañarla en nuevas formas de relacionarse.
Ella manifiesta que desea una familia que pueda ser de cualquier lugar, pero que esté conformada solo por mujeres, una o dos mamás. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarla en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected] o por whatsapp al 2616799541.