Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 10 años

Desde su ingreso al hogar se han trabajado diferentes aspectos, como su autonomía personal, organización y rutinas. También ha tenido algunas dificultades en la relación con pares.

Desde los equipos técnicos que trabajamos con la niña creemos que es importante contar con familias que tengan tiempo y recursos para acompañarla en sus terapias (psiquiatría y psicología).

Se buscan referentes que puedan empatizar con las dificultades que se puedan presentar con “A” y con la predisposición para acompañarla en nuevas formas de relacionarse.

Ella manifiesta que desea una familia que pueda ser de cualquier lugar, pero que esté conformada solo por mujeres, una o dos mamás. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarla en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected] o por whatsapp al 2616799541.