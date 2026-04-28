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Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de una niña de 10 años

El Registro Provincial de Adopción convoca a personas que quieran ser tenidos en cuenta para convertirse en familia de una niña de 10 años

Por UNO
Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Se abre la convocatoria para  personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en familia adoptante.

Martín Pravata

En virtud de lo ordenado por el GEJUAF DE LAS HERAS, se convoca a aquellas personas que quieran ser tenidas en cuenta para convertirse en la familia de “A” (inicial del nombre de la niña).

“A” tiene 10 años, cuenta que le gusta mucho bailar, crear coreografías y tintos. Se la percibe muy dispuesta, conversadora y enérgica. También cuenta que le gustan los gatos y que su comida favorita es la pizza.

“A” asiste a 5° grado de una escuela formal de su zona. Cuenta que también le gusta hacer gimnasia artística y atletismo. Menciona que es traviesa, y que a veces por eso la retan.

Desde su ingreso al hogar se han trabajado diferentes aspectos, como su autonomía personal, organización y rutinas. También ha tenido algunas dificultades en la relación con pares.

Desde los equipos técnicos que trabajamos con la niña creemos que es importante contar con familias que tengan tiempo y recursos para acompañarla en sus terapias (psiquiatría y psicología).

Se buscan referentes que puedan empatizar con las dificultades que se puedan presentar con “A” y con la predisposición para acompañarla en nuevas formas de relacionarse.

Ella manifiesta que desea una familia que pueda ser de cualquier lugar, pero que esté conformada solo por mujeres, una o dos mamás. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva y acompañarla en su crecimiento, pueden comunicarse para acordar una entrevista al mail [email protected] o por whatsapp al 2616799541.

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