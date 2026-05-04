Adopciones en Mendoza: llamado a la sociedad para la adopción de dos niña de 9 años

“L” tiene 9 años es una niña extrovertida activa que disfruta busca la compañía tanto de adultos como de otros niños. Le gusta bailar y escuchar música. Asiste a danza clásica y va muy contenta a sus clases. Disfruta de juegos al aire libre con sus compañeras de hogar y realiza actividades de arte como dibujar y pintar. Participa con entusiasmo de festejos de días especiales cumpleaños. Se encuentra asistiendo a una Escuela Especial diariamente con regularidad con entusiasmo de manera positiva. Cuenta además con tratamiento psicopedagógico para favorecer sus aprendizajes y concurre a abordaje terapéutico para ayudarle a transitar su situación actual.

Cuenta con Certificado único de Discapacidad con el objetivo de proteger garantizar sus Local del Tribunal: Calle Prolongación 9 de Julio y Chubut - 3° piso – I.R. - Gral. San Martín, Mza. - Tel. Tutelar: +549 263 – 4532103 derechos debido a que tiene pequeñas dificultades en el lenguaje. Buscamos una familia que pueda acompañar su crecimiento con amor y respeto, brindándole un ambiente adecuado para su desarrollo, que le permita poder continuar en contacto con su hermana quien también está en un hogar. Quienes deseen asumir el compromiso de convertirse en su familia adoptiva pueden comunicarse para acordar una entrevista al siguiente correo: [email protected]. o por whatsapp al 2616799541.