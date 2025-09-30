Banco Provincia: último día para aprovechar el descuento especial del 20% con Cuenta DNI

Cuenta-DNI-del-Banco-Provincia-3 La Cuenta DNI del Banco Provincia es una aplicación móvil y una cuenta digital gratuita que permite a los usuarios realizar diversas operaciones bancarias y acceder a promociones exclusivas.

Cuenta DNI del Banco Provincia: reintegro del 20% en Supermayorista Vital este martes 30 de septiembre

El beneficio "Ahorrá en Vital" está disponible este martes 30 de septiembre en las sucursales de la reconocida cadena de tiendas mayoristas, explica el Banco Provincia en su página web. El ahorro del 20%, se toma solamente con Cuenta DNI y es con tope de reintegro unificado en $20.000 por persona. Aplica en los comercios adheridos bajo el nombre de “Mayorista Vital”.

Para ahorrar en la compra, tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:

El beneficio no aplica a clientes que registran atraso en el pago de sus obligaciones con el Banco Provincia

Beneficio es exclusivo para compras realizadas con la aplicación Cuenta DNI con dinero en cuenta

El beneficio no aplica en pagos realizados a través del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales

Banco-Provincia-Cuenta-DNI-Vital-Mayorsita Supermayorista Vital es una cadena argentina de tiendas mayoristas dedicada a la venta y distribución de productos de consumo masivo a precios bajos, que sirve tanto a consumidores finales como a comerciantes.

El reintegro, unificado en $20.000 por día y por persona, se verá reflejado en los movimientos de la cuenta vinculada a Cuenta DNI al momento del consumo, dentro de los 10 días hábiles siguientes de realizada la compra.

La promoción del Banco Provincia no aplica a compras realizadas con Cuenta DNI mediante la lectura del código QR de Mercado Pago u otras billeteras digitales, ni las abonadas con tarjeta de crédito VISA y/o Mastercard, o VISA débito y transferencias a través de la aplicación.

Otros importantes descuentos con la Cuenta DNI del Banco Provincia

Estas promociones son valoradas por los usuarios de la Cuenta DNI del Banco Provincia porque les permiten ahorrar en compras esenciales, como alimentos y productos básicos. Para septiembre de 2025, las más destacadas son:

Carnicerías, granjas y pescaderías: Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra.

Un beneficio muy popular que ofrece un 35% de descuento con un tope de reintegro por persona por día de compra. Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal.

40% de descuento todos los días, con un tope semanal. Supermercados: A menudo hay descuentos importantes en cadenas de supermercados, que varían según el día de la semana.

Otros descuentos habituales que también se utilizan con frecuencia son: