Mascherano lo dejó ir dos veces y ahora debutó en el Mundial Sub 20 marcando 3 goles

Los dos restantes para la victoria por 7-0 al descanso los convirtieron Francis Westfield, a los 28', y el propio Norris, a los 35'. En el segundo periodo, Taha Habroune estampó su firma en el marcador a los 23¡, mientras que el delantero Cole Campbell hizo lo propio a los 28¡.

Por su parte, Antoine Simane descontó para Nueva Caledonia a los 25' del complemento tras un grave error del arquero Adam Beaudry.

Embed - TRIPLETE de CREMASCHI en la GOLEADA de #ESTADOSUNIDOS | Estados Unidos 9–1 Nueva Caledonia | Resumen

Con este resultado, los dirigidos por Marko Mitrovic debutaron en la Copa del Mundo con una histórica goleada que les sirvió para colocarse líderes del Grupo E junto a Francia (venció 2-1 a Sudáfrica) selección con la que se medirán el próximo jueves desde las 17:00, en un duelo que podría definir al equipo que avanzará como primero de la zona.

Mascherano y sus desencuentros con Benjamín Cremaschi

Javier Mascherano convocó a Cremaschi a fines del 2022, en pleno Mundial de Qatar, para entrenarse en Ezeiza con la Selección argentina aunque finalmente no lo convocó para el Sub 20 ni el Sub 23.

cremaschi 4 (1).jpg

Luego, pese a jugar con Messi y otros argentinos en el Inter Miami, el volante encontró un camino más allanado en la selección estadounidense con la que además de estrar jugando en el Mundial juvenil de Chile, participó en los Juegos Olímpicos 2024, disputó 3 amistosos con la selección mayor y se ilusiona con estar en el Mundial 2026.

Las vueltas del fútbol reunieron otra vez a Mascherano y a Benja en el Inter Miami donde el joven futbolista, ya con más de 100 partidos oficiales en el club de la Florida, expresó su malestar por tener que jugar en distintas posiciones y el DT calificó esas declaraciones como "desafortunadas".

Todo terminó con el joven nacido en Miami siendo cedido a préstamo al Parma de Italia donde aún no debutó por su participación en el Mundial Sub 20.