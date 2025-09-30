Cómo quitar el sarro de la ducha con esta mezcla hecha en casa y una bolsita hermética

Bolsa hermética (su tamaño dependerá de la flor de la ducha)

Cinta adhesiva

Vinagre blanco

El primer paso será encerrar con la bolsa hermética la flor de la ducha. Puedes ayudarte con una bandita elástica o con un poco de cinta adhesiva. Antes de cerrar por completo la bolsa, tendrás que colocar dentro un buen chorro de vinagre blanco.

Abre el agua y llena la bolsa con agua caliente. Deja reposar por al menos unos 20 minutos y comenzarás a notar que el agua pasa de transparente a marrón o naranja.

A continuación, retira con mucho cuidado la bolsa hermética y desecha el líquido. Repite todos estos pasos si crees que es necesario. Caso contrario, limpia y desinfecta bien la flor de la ducha, deja correr el agua por unos segundos y listo.

¿Por qué se acumula sarro en la ducha?

Por lo general, el sarro se acumula en la ducha debido a la presencia de minerales como calcio y magnesio en el agua, los cuales van formando capas incrustadas al evaporarse el agua. Si no se retira el sarro, el mismo puede causar obstrucciones en las tuberías y afectar el flujo de agua.

Para evitar la acumulación de sarro en la ducha, te aconsejamos no usar tanto el agua caliente, limpiar la ducha cada vez que terminas de bañarte o incluso puedes utilizar filtros de agua que evitan la formación de este mineral.