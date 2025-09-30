Inicio Sociedad Cuota alimentaria
Cuota alimentaria: hasta cuándo es obligatorio pagarla en la Argentina y cómo se calcula el monto

Al momento de una separación, la cuota alimentaria es uno de los temas principales. ¿Cuáles son las dudas legales más frecuentes?

La cuota alimentaria es una obligación legal en Argentina.

Al momento de vivir una separación, muchas familias se preguntan por la cuota alimentaria que le corresponde pagar al progenitor o progenitora que no convive con su hijo. En este sentido, una de las dudas más frecuentes es la que gira en torno a hasta cuándo pagar.

En términos legales, y en Argentina, la pensión alimenticia es obligatoria hasta los 21 años, o hasta los 25 si el hijo estudia y no puede mantenerse por sí mismo. Es común pensar que la misma puede ser hasta los 18 años, aunque lo cierto es que esto es un error.

La cuota obligatoria puede extenderse hasta los 25 años en la Argentina.

Hasta cuándo es obligatorio pagar la cuota alimentaria en Argentina

En Argentina, la cuota alimentaria es obligatoria hasta los 21 años del hijo o, si el hijo estudia o se capacita en un arte u oficio, hasta los 25 años si por ello no puede mantenerse por sí mismo.

El cese del pago de esta cuota no puede realizarse de manera automática, sino que debe ser solicitado de manera legal ante un juez.

Además de los estudios o la capacitación, la obligación de que el progenitor pague la cuota alimentaria puede mantenerse si existe una incapacidad física o mental que impida al hijo subsistir por sí mismo, o si el juez lo considera indispensable.

El cese de la cuota autoritaria debe ser impuesto por un juez, no un proceso automático.

Por otro lado, hay que decir que el cese también puede solicitarse si el hijo comienza a trabajar por sus propios medios, o si la situación de custodia de los hijos cambia y el progenitor que pagaba ahora está a cargo.

Cómo se calcula el monto a pagar

El cálculo de la cuota alimentaria considera los ingresos del progenitor que paga, sus necesidades reales y el nivel de vida del hijo, no un porcentaje fijo.

En Argentina, generalmente se establece entre el 20% y 30% del salario neto del progenitor, pero el monto final varía según la edad del menor, la cantidad de hijos, los gastos de educación, vivienda y otras necesidades del hijo, buscando un equilibrio entre los hogares.

En casos de desempleo o ingresos insuficientes, la cuota alimentaria se puede basar en el salario mínimo legal vigente, asumiendo un ingreso de al menos ese monto.

