A la espera de un arreglo

Empleadas domésticas: cuánto cobran en octubre 2025

La grilla que se publicó a mitad de año mantiene su vigencia hasta un nuevo acuerdo; cuál es el valor de referencia básico para cada categoría

Por UNO
Las empleadas domésticas siguen a la espera de una nueva negociación paritaria, ya que para octubre rigen los mismos valores que en septiembre, cuando se otorgó el último tramo de incrementos y la tercera entrega del bono extraordinario para el sector.

Por este motivo, hasta que nos se cierre un nuevo acuerdo, se toma como referencia el mínimo oficial por hora establecido para octubre 2025, que varía según la categoría de trabajador y que funciona como piso salarial.

Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en octubre 2025

Considerando la grilla que publica Upacp (la entidad que nuclea a las empleadas domèsticas), para la liquidación salarial de las personas que están contratadas por horas se toman los siguientes valores oficiales, por categoría:

Supervisores (primera categoría)

  • La hora con retiro: $3.683,21
  • La hora sin retiro: $4.034,05

Cocineros y personal de tareas específicas (segunda categoría)

  • La hora con retiro: $3.487,00
  • La hora sin retiro: $3.822,91

Caseros (tercera categoría)

  • La hora: $3.293,99

Niñeras y cuidadores de adultos (cuarta categoría)

  • La hora con retiro: $3.293,99
  • La hora sin retiro: $3.683,21

Personal de tareas generales (quinta categoría):

  • La hora con retiro: $3052,99
  • La hora sin retiro: $3293,99
Empleadas domésticas: quiénes reciben un porcentaje extra en sus salarios

La ley también toma en consideración un pago adicional del 30% sobre los salarios mínimos para cada categoría en los casos en que el trabajo se desarrolle en territorios que sean considerados como “zonas desfavorables”:

  • Antártida e Islas del Atlántico Sur

  • Chubut

  • La Pampa

  • Neuquén

  • Partido de Patagones, dentro de la Provincia de Buenos Aires

  • Río Negro

  • Santa Cruz

  • Tierra del Fuego

