Empleadas domésticas: cuánto cobran en octubre 2025

Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en octubre 2025
Considerando la grilla que publica Upacp (la entidad que nuclea a las empleadas domèsticas), para la liquidación salarial de las personas que están contratadas por horas se toman los siguientes valores oficiales, por categoría:
Supervisores (primera categoría)
- La hora con retiro: $3.683,21
- La hora sin retiro: $4.034,05
Cocineros y personal de tareas específicas (segunda categoría)
- La hora con retiro: $3.487,00
- La hora sin retiro: $3.822,91
Caseros (tercera categoría)
Niñeras y cuidadores de adultos (cuarta categoría)
- La hora con retiro: $3.293,99
- La hora sin retiro: $3.683,21
Personal de tareas generales (quinta categoría):
- La hora con retiro: $3052,99
- La hora sin retiro: $3293,99
La ley también toma en consideración un pago adicional del 30% sobre los salarios mínimos para cada categoría en los casos en que el trabajo se desarrolle en territorios que sean considerados como “zonas desfavorables”: