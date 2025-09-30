Empleadas domésticas: cuánto cobran en octubre 2025

Cuánto cobran las empleadas domésticas por hora en octubre 2025

Considerando la grilla que publica Upacp (la entidad que nuclea a las empleadas domèsticas), para la liquidación salarial de las personas que están contratadas por horas se toman los siguientes valores oficiales, por categoría:

Supervisores (primera categoría)

La hora con retiro: $3.683,21

La hora sin retiro: $4.034,05

Cocineros y personal de tareas específicas (segunda categoría)

La hora con retiro: $3.487,00

La hora sin retiro: $3.822,91

Caseros (tercera categoría)

La hora: $3.293,99

Niñeras y cuidadores de adultos (cuarta categoría)

La hora con retiro: $3.293,99

La hora sin retiro: $3.683,21

Personal de tareas generales (quinta categoría):

La hora con retiro: $3052,99

La hora sin retiro: $3293,99

Cuánto cobra una empleada doméstica.jpg ¿Cuánto cobran las empleadas domésticas en octubre?

Empleadas domésticas: quiénes reciben un porcentaje extra en sus salarios

La ley también toma en consideración un pago adicional del 30% sobre los salarios mínimos para cada categoría en los casos en que el trabajo se desarrolle en territorios que sean considerados como “zonas desfavorables”: