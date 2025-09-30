Chiquito Romero generó revuelo en los hinchas de Boca con un llamativo mensaje

El arquero de 38 años no suma minutos oficiales en lo que va del año y hoy es el cuarto en la lista del entrenador Miguel Ángel Russo, por detrás de Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García.

Embed

Chiquito Romero generó revuelo en los hinchas de Boca

“Extraño mucho el arco de Boca. Nunca me fui”, respondió el ex Manchester United. Fue un mensaje contundente, que pone sobre la mesa la incógnita sobre su verdadero rol en el plantel y la decisión del entrenador.

El arco del club de La Ribera parece no estar bien cubierto y hay polémica, ya que Marchesín está en duda por cuestiones físicas y hay un bajo nivel colectivo que expone esa zona como uno de los puntos más débiles del equipo.

Chiquito romero3.jpg Chiquito Romero quiere volver al arco de Boca.

Sin embargo, en los pasillos de Boca se habla que Romero no está “borrado” como sucedió con Cristian Lema. El arquero se entrena a la par de sus compañeros y no generó conflictos puertas adentro, lo cual lo mantiene todavía en el “Xeneize”.

Chiquito Romero jugó por última vez en Boca en el Superclásico

Romero jugó por última vez en el Xeneize el 23 de noviembre de 2024. Una cuestionable reacción contra los hinchas tras perder un Superclásico contra River, las lesiones y la competencia interna con Agustin Marchesín le hicieron perder terreno hasta quedar relegado.