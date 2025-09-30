Por qué la mala racha de River trae recuerdos del descenso del 2011

La última vez que River acumuló cuatro derrotas consecutivas

Las cuatro caídas consecutivas retrotraen inevitablemente a 2010, uno de los años previos al descenso a la Primera B Nacional.

Descenso River.jpg River descendió en el 2011.

La última vez que el Millo había perdido cuatro partidos consecutivos fue en 2010, con Leonardo Astrada como entrenador.

La mala racha comenzó con una derrota por 2 a 0 en el Superclásico ante Boca en La Bombonera, con dos goles de Gary Medel. Después llegaron tres caídas más, todas por la mínima diferencia frente a Argentinos Juniors en el Monumental, ante Lanús en La Fortaleza y contra Newell’s nuevamente en Núñez.

La seguidilla de derrotas de River en 2025

La mala seguidilla de River en este 2025 comenzó con la caída por 2 a 1 frente a Palmeiras en el estadio Monumental, por la ida de la Libertadores. Luego, con un equipo alternativo, el equipo riverplatense volvió a perder por 2 a 1 pero esta vez ante Atlético Tucumán por el Torneo Clausura de la Liga Profesional.

En la revancha en San Pablo cayó por 3 a 1 que significó la eliminación y la tercera derrota al hilo en pocos días. Finalmente, perdió por 2 a 1 ante Deportivo Riestra en Núñez.

Lo que viene para River

Está claro que en la actualidad el elenco millonario está en otra situación, ya que no tiene problemas con el descenso. Deberá cambiar el panorama cuando juegue este jueves a las 18 con Racing, en Rosario, por los cuartos de final de la Copa Argentina. De allí saldrá el rival de Independiente Rivadavia en las semifinales del certamen.