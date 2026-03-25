En un país donde las rutas atraviesan paisajes abiertos, extensos y muchas veces aislados, la iluminación vial siempre fue un desafío energético y logístico. Argentina dio un paso inédito, inaugurando una infraestructura completamente iluminado con energía solar.
Esta ruta, introdujo un modelo autónomo basado en generación fotovoltaica distribuida. No solo resolvió un problema de infraestructura, sino que abrió una nueva forma de pensar la seguridad vial en territorios con abundante radiación solar.
Argentina inaugura su primera ruta iluminada 100% con energía solar: una infraestructura con 36 generadores fotovoltaicos
En la provincia de San Juan se inauguró la primera ruta solar del país, una traza vial equipada con un sistema de iluminación completamente autónomo y alimentado por energía limpia. Este diseño descentralizado permite que la iluminación funcione de manera continua y confiable incluso frente a cortes de suministro externo, reduciendo costos operativos y emisiones de carbono.
El proyecto transforma la Avenida de Circunvalación (Ruta Nacional A014) en un modelo de infraestructura sostenible. A lo largo de la autopista se instalaron 36 generadores solares fotovoltaicos, cada uno con paneles y baterías propios, capaces de captar la energía del sol durante el día, almacenarla y alimentar luminarias LED por la noche sin depender de la red eléctrica tradicional.
Los beneficios de esta ruta
La iniciativa, impulsada por el Gobierno de San Juan a través del Ente Provincial de Energía (EPSE), no solo posiciona a la provincia a la vanguardia de la innovación energética en Argentina, sino que también destaca su compromiso con soluciones sustentables y resilientes para los espacios públicos. En un contexto global donde la transición energética es clave, aplicar energía solar a la seguridad vial no solo reduce costos, sino que también mejora la autonomía de las rutas.
Más que una obra puntual, esta ruta funciona como prueba concreta de cómo las energías renovables pueden integrarse en infraestructura crítica y transformar lo cotidiano sin alterar el paisaje.
Los beneficios de esta infraestructura son
- Generación eléctrica distribuida, sin necesidad de cableado central
- Uso de luminarias LED de bajo consumo y alta eficiencia
- Sistemas de baterías que garantizan funcionamiento nocturno
- Reducción de costos operativos frente a la energía convencional
- Menor impacto ambiental al evitar emisiones de carbono