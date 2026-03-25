Argentina inaugura su primera ruta iluminada 100% con energía solar: una infraestructura con 36 generadores fotovoltaicos

El proyecto transforma la Avenida de Circunvalación (Ruta Nacional A014) en un modelo de infraestructura sostenible. A lo largo de la autopista se instalaron 36 generadores solares fotovoltaicos, cada uno con paneles y baterías propios, capaces de captar la energía del sol durante el día, almacenarla y alimentar luminarias LED por la noche sin depender de la red eléctrica tradicional.

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Los beneficios de esta ruta

La iniciativa, impulsada por el Gobierno de San Juan a través del Ente Provincial de Energía (EPSE), no solo posiciona a la provincia a la vanguardia de la innovación energética en Argentina, sino que también destaca su compromiso con soluciones sustentables y resilientes para los espacios públicos. En un contexto global donde la transición energética es clave, aplicar energía solar a la seguridad vial no solo reduce costos, sino que también mejora la autonomía de las rutas.

Más que una obra puntual, esta ruta funciona como prueba concreta de cómo las energías renovables pueden integrarse en infraestructura crítica y transformar lo cotidiano sin alterar el paisaje.

Los beneficios de esta infraestructura son