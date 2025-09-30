Lanzamiento del Gran Premio Coronación de TN en San Martín
Este jueves se realizará el lanzamiento oficial, donde se firmará el contrato para la disputa de la cartelera del Gran Premio Coronación, que hará de epílogo del campeonato de la Clase 2, Clase 3. Será en el auditorium Templo del Vino, ubicado en el Parque Agnesi de la Municipalidad de San Martín, contiguo al autódromo.
En la reunión estará presente Emanuel Moriatis (Presidente de APAT), Raúl Rufeil, (Intendente de San Martín), Mauricio Petri (Secretario de Gobierno de San Martín), junto a dirigentes del autódromo y de la Asociación Volantes del Este (AVE).
Además, estarán presentes los pilotos mendocino Julián Santero, último campeón del Turismo carretera y líder del Campeonato 2025 de TN Clase 3; Lucas Vicino y Gonzalo Antolín, quien venció en la última fecha disputada el pasado 07 de septiembre, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.
Posiciones campeonato 2025 TN-APAT
Clase 2
Pto. Piloto Marca Puntos
- Coltrinari, Francisco Peugeot 208 198
- Damiani, Bautista Toyota Yaris 195,5
- Antolín, Gonzalo Peugeot 208 192
- Cafaro, Joaquín Toyota Etios 189
- Beitia Iñaki Toyota Yaris 180,5
Clase 3
Pto. Piloto Marca Puntos
- Santero Julián Toyota Corolla 258
- Barrio Jorge Chevrolet Cruze 201
- Lugon Rodrigo VW Virtus 191,5
- Teti Jeronimo Chevrolet Cruze 185
- Urcera José M. Ford Focus 173