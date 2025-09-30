El autódromo Ángel Pena de la ciudad de San Martín será el escenario de la última competencia del Turismo Nacional y con protagonismo de Julián Santero.

El autódromo Ángel Pena de la ciudad de San Martín será el escenario de la última competencia del Turismo Nacional y con protagonismo de Julián Santero.

El autódromo de la ciudad de San Martín vuelve a tener la visita de las categorías nacionales -precisamente el Turismo Nacional APAT (TN)- y se prepara una fiesta de los deportes en el Este mendocino para el último fin de semana de noviembre. La presentación de esta fecha se hará este jueves con toda pompa.

Luego de 11 años, la atractiva categoría de autos TN volverá a acelerar en suelo mendocino bajo la fiscalización de la APAT (Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo). El famoso "chapa chapa" se presentará en el autódromo Ángel Pena de la Asociación de Volantes del Este (AVE) para cerrar su campeonato 2025 y coronar sus campeones, donde puede llegara consagrarse Julián Santero, lo que le da a este evento mayor relieve e importancia.

Santero TN

Lanzamiento del Gran Premio Coronación de TN en San Martín

Este jueves se realizará el lanzamiento oficial, donde se firmará el contrato para la disputa de la cartelera del Gran Premio Coronación, que hará de epílogo del campeonato de la Clase 2, Clase 3. Será en el auditorium Templo del Vino, ubicado en el Parque Agnesi de la Municipalidad de San Martín, contiguo al autódromo.

En la reunión estará presente Emanuel Moriatis (Presidente de APAT), Raúl Rufeil, (Intendente de San Martín), Mauricio Petri (Secretario de Gobierno de San Martín), junto a dirigentes del autódromo y de la Asociación Volantes del Este (AVE).

Además, estarán presentes los pilotos mendocino Julián Santero, último campeón del Turismo carretera y líder del Campeonato 2025 de TN Clase 3; Lucas Vicino y Gonzalo Antolín, quien venció en la última fecha disputada el pasado 07 de septiembre, en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de la Ciudad de Buenos Aires.

Posiciones campeonato 2025 TN-APAT

Clase 2

Pto. Piloto Marca Puntos

  • Coltrinari, Francisco Peugeot 208 198
  • Damiani, Bautista Toyota Yaris 195,5
  • Antolín, Gonzalo Peugeot 208 192
  • Cafaro, Joaquín Toyota Etios 189
  • Beitia Iñaki Toyota Yaris 180,5

Clase 3

Pto. Piloto Marca Puntos

  • Santero Julián Toyota Corolla 258
  • Barrio Jorge Chevrolet Cruze 201
  • Lugon Rodrigo VW Virtus 191,5
  • Teti Jeronimo Chevrolet Cruze 185
  • Urcera José M. Ford Focus 173

Temas relacionados:

Más sobre Automovilismo

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas