El plan del Barcelona para contratar a Julián Álvarez

El diario catalán Sport ubica a Julián Álvarez como la obsesión y principal contratación del Barcelona; pero, ¿es esto posible? Joan Laporta, el presidente culé, dice que si.

Aunque para ello tiene que ubicar las piezas de manera estratégica como si se tratara de un dominó y que la caída de la primera ficha decante en el objetivo final que es que el delantero argentino se convierta en jugador del Barça.

A Robert Lewandowski se le finaliza el contrato al concluir la temporada lo que liberará un sueldo de 26 millones de euros mensuales y ese monto se extendería hasta los 38,5 millones entre la liberación mencionada y números extras relacionados con su salida.

Y como en el último tiempo los arreglos económicos llevados adelante entre el conjunto catalán y el Atlético Madrid - generalmente - deja mejor parado al Colchonero, no sería descabellado pensar que las dirigencias puedan sentarse a negociar.

Eso si, la cláusula de rescisión de Julián Álvarez es de 500 millones de euros; por lo tanto, si desean negociar deberían esperar hasta 2030 donde deberían desembolsar 200 millones o, si no desean aguardar cinco años, tendrán que ofrecer jugadores de interés para el Atlético Madrid.

Julián Álvarez - Atlético de Madrid - Gol Goles son amores.

La respuesta del Atlético Madrid

Los hinchas Colchoneros están nerviosos por la posibilidad que el delantero argentino elija salir del equipo; pero el presidente Enrique Cerezo se mostró calmo: "Julián es un jugador magnífico que lo está demostrando en toda Europa, nosotros estamos contentos con él y él con nosotros. ¿Qué más podemos pedir? Es como un matrimonio".

Y expresó que es muy pronto para hablar de una renovación: "Le acabamos de contratar. ¿Cómo le vamos a renovar".