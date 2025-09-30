La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue internada este martes en una clínica privada de la ciudad de La Plata a causa de un cuadro de intoxicación. La referente social, quien el 22 de octubre cumplirá 95 años, ingresó al centro de salud con un cuadro equivalente a la intoxicación, ya que los síntomas eran vómitos y deshidratación.