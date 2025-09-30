La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue hospitalizada este martes por un cuadro de intoxicación. 

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue internada este martes en una clínica privada de la ciudad de La Plata a causa de un cuadro de intoxicación. La referente social, quien el 22 de octubre cumplirá 95 años, ingresó al centro de salud con un cuadro equivalente a la intoxicación, ya que los síntomas eran vómitos y deshidratación.

Desde su entorno dijeron que Carlotto evoluciona favorablemente, versión que confirmó el personal de la clínica de la Plata en donde la atienden. Así lo publicó el diario El Día, de esta localidad bonaerense.

Sin embargo, la referente social fue hospitalizada para mantenerla en observación y controlarla debido a la deshidratación.

