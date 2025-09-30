La primera ciudad flotante del mundo: es autosuficiente y para 12.000 personas

El cambio climático ha provocado un aumento acelerado del nivel del mar, poniendo en riesgo a millones de personas que habitan en zonas costeras. Se estima que para 2100, el nivel del mar podría aumentar entre 10 y 100 centímetros, afectando gravemente a ciudades y países como las Maldivas, donde el 80% del territorio está a menos de un metro sobre el nivel del mar. Te contamos sobre el proyecto que sorprende al mundo.
Uno de los proyectos más destacados es Oceanix Busan, ubicado en la costa de Busan, Corea del Sur. Este prototipo de ciudad flotante está diseñado para albergar a 12.000 personas inicialmente, con la posibilidad de expandirse hasta 100.000 habitantes.
Según explica la ONU: "OCEANIX, una empresa de tecnología azul con sede en Nueva York, dirigió a un equipo de los mejores diseñadores, ingenieros y expertos en sostenibilidad del mundo en el diseño del prototipo a prueba de inundaciones"
Esta ciudad única en el mundo se destaca por:
Conectadas a tierra mediante puentes, las plataformas flotantes de esta ciudad, albergan edificios de poca altura que incluyen viviendas, un centro de investigación para el estudio marítimo e invernaderos para el cultivo de alimentos, así como paneles fotovoltaicos y sistemas integrados para el tratamiento de residuos y el reciclaje de aguas.