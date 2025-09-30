La primera ciudad flotante del mundo: es autosuficiente y para 12.000 personas

Uno de los proyectos más destacados es Oceanix Busan, ubicado en la costa de Busan, Corea del Sur. Este prototipo de ciudad flotante está diseñado para albergar a 12.000 personas inicialmente, con la posibilidad de expandirse hasta 100.000 habitantes.

Según explica la ONU: "OCEANIX, una empresa de tecnología azul con sede en Nueva York, dirigió a un equipo de los mejores diseñadores, ingenieros y expertos en sostenibilidad del mundo en el diseño del prototipo a prueba de inundaciones"

Isla (5) Su finalización se estima entre el 2028 y 2030

¿Cómo es esta ciudad flotante?

Esta ciudad única en el mundo se destaca por:

Estructura modular: la ciudad está compuesta por plataformas flotantes interconectadas que pueden adaptarse a las condiciones cambiantes del mar.

está compuesta por plataformas flotantes interconectadas que pueden adaptarse a las condiciones cambiantes del mar. Sostenibilidad: uso de materiales ecológicos como Biorock, que es más resistente que el concreto y beneficioso para el medio ambiente.

Autonomía energética: implementación de sistemas de energía renovable, reciclaje de aguas residuales y agricultura local para reducir la huella ecológica.

Movilidad sostenible: diseño de espacios sin coches, promoviendo el uso de bicicletas y vehículos eléctricos.

Conectadas a tierra mediante puentes, las plataformas flotantes de esta ciudad, albergan edificios de poca altura que incluyen viviendas, un centro de investigación para el estudio marítimo e invernaderos para el cultivo de alimentos, así como paneles fotovoltaicos y sistemas integrados para el tratamiento de residuos y el reciclaje de aguas.