En medio del desierto desviarán uno de los ríos más conocidos para crear una colosal ciudad

Esta ciudad está enmarcada en el "Proyecto Jirian". El nombre "Jirian", que significa "flujo" en árabe, refleja la esencia del proyecto: la integración del agua del Nilo en un entorno que históricamente ha carecido de recursos hídricos.

Una de las características más destacadas de Jirian es la construcción de un canal artificial que llevará agua del Nilo a través de la ciudad, sirviendo tanto como fuente de irrigación para las tierras agrícolas circundantes como elemento central en el diseño urbano. Este canal no solo proporcionará agua, sino que también actuará como un atractivo paisajístico y un eje para el desarrollo de la ciudad.

Alrededor del 7 por ciento de la cuota anual del río Nilo se desviará desde las fértiles tierras del delta para construir viviendas de lujo con fachadas de cristal y, eventualmente, un gran proyecto agrícola.

Proyecto Jirian (1)

¿Cómo será esta ciudad?

Las principales características de la ciudad de Jirian son:

Ubicación estratégica: esta ciudad situada a unos 42 kilómetros al oeste de El Cairo, Jirian se encuentra en una zona desértica que se pretende transformar en un centro urbano agrícola.

situada a unos 42 kilómetros al oeste de El Cairo, Jirian se encuentra en una zona desértica que se pretende transformar en un centro urbano agrícola. Canal artificial del río Nilo: un canal derivado del Nilo atravesará la ciudad, proporcionando agua para la agricultura y actuando como un elemento central en el diseño urbano.

Nilo: un canal derivado del Nilo atravesará la ciudad, proporcionando agua para la agricultura y actuando como un elemento central en el diseño urbano. Desarrollo urbano sostenible: el proyecto de la ciudad incluye la construcción de viviendas, zonas comerciales, espacios recreativos y áreas verdes, todo diseñado con principios de sostenibilidad ambiental.

incluye la construcción de viviendas, zonas comerciales, espacios recreativos y áreas verdes, todo diseñado con principios de sostenibilidad ambiental. Infraestructura moderna: se prevé la construcción de infraestructuras modernas que incluyan sistemas de transporte eficientes, redes de energía renovable y tecnologías de gestión del agua y residuos.

Impulso económico: la creación de la ciudad Jirian generará miles de empleos en la construcción, la agricultura, los servicios y la administración, contribuyendo al crecimiento económico de la región.

Aunque actualmente se encuentra en fase de planificación y desarrollo inicial, la ciudad de Jirian representa una visión audaz para abordar los desafíos urbanos y agrícolas de Egipto. Al integrar recursos hídricos naturales en un entorno desértico, el proyecto busca crear un modelo de ciudad sostenible que pueda servir de ejemplo para otras regiones con condiciones similares.