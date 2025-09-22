Inicio Sociedad frontera
La segunda frontera más corta del mundo es un punto estratégico: 150 metros y se observan 4 países a la vez

La frontera más corta del mundo mide apenas 150 metros, pero su ubicación estratégica y curiosa la convierte en un punto geopolítico y turístico único

Las fronteras son más que líneas en un mapa, representan la historia, la política, la geografía de los países y, a veces, curiosidades sorprendentes del planeta. Algunas son extensas y difíciles de patrullar, otras son tan breves que parecen casi simbólicas. Hay fronteras naturales, como ríos y montañas, y fronteras artificiales trazadas por acuerdos políticos, guerras o tratados internacionales.

Además, ciertas fronteras poseen historias únicas, disputas complejas o particularidades geográficas que las hacen famosas. Desde la frontera más corta del mundo hasta países que cambiaron su límite varias veces en un siglo, explorar estas divisiones nos ayuda a entender cómo los humanos han organizado el territorio y el poder.

La frontera más corta del mundo, situada entre Botsuana y Zambia, de apenas 150 metros, en el llamado cuadripunto de Kazungula, donde también se encuentran países como Namibia y Zimbabue muy cerca.

La frontera fue definida durante la época colonial, cuando los imperios europeos trazaron límites arbitrarios en África. A lo largo de los años, ha habido disputas sobre la delimitación exacta del río, pero los acuerdos internacionales han mantenido la línea de 150 metros entre Botswana y Zambia.

Características principales de esta frontera

El cuadripunto de Kazungula es un ejemplo de la complejidad de las fronteras africanas, resultado de la historia colonial y los acuerdos internacionales. Así mismo, esta frontera se caracteriza por:

  • La frontera es tan corta que en realidad solo se puede cruzar mediante un puente o un ferry.
  • Su posición estratégica permite observar simultáneamente los territorios de cuatro países, aunque oficialmente el límite directo solo une Botswana y Zambia.
  • Aunque corta, esta frontera tiene relevancia económica y geopolítica, porque conecta dos países que son nodos importantes del comercio regional.
  • Se encuentra en una región turística importante, cerca de parques nacionales como el Parque Nacional Chobe en Botswana.

