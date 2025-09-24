El pueblo a menos de dos horas de Buenos Aires y cercano al río Paraná, ideal para visitar un fin de semana

Quienes dispongan de vehículo propio pueden acceder tomando la Autopista del Sol, más conocida como Panamericana. En la bifurcación, el ramal Escobar lleva directamente a la ruta nacional número 9 hasta el kilómetro 100, donde se encuentra el acceso al pueblo. Durante el trayecto, varios peajes ofrecen productos regionales que anticipan el sabor local de la zona.

El transporte público también conecta con Lima desde la estación Retiro. La línea Mitre, tanto en su recorrido hacia Rosario como en el ramal Villa Ballester-Zárate, deja a los viajeros en la estación de Zárate. Desde allí, un colectivo local completa el trayecto hasta el destino final sobre el río.

Para llegar hasta las playas, hay que tomar un camino alternativo antes de la Central Nuclear Atucha. Este sendero de aproximadamente tres kilómetros conduce hasta un club de pesca fundado en 1958, que funciona como portal de entrada a las costas del río Paraná.

Lima ofrece un ambiente donde el tiempo parece detenerse. Las playas fluviales presentan aguas cálidas y tranquilas, con arenas doradas que invitan al descanso. La vegetación típica de la ribera del río completa un paisaje que cambia según las estaciones y el nivel de las aguas.

Actividades y atractivos de este pueblo bonaerense

El club de pesca mencionado anteriormente proporciona servicios completos para visitantes: mesas, parrillas, áreas de recreo y opciones gastronómicas variadas. También organiza paseos por la ribera que permiten conocer mejor el ecosistema del río Paraná.

Las condiciones de las playas varían según la temporada, por lo que conviene verificar el estado del río antes de planificar la visita. Sin embargo, el lugar mantiene su atractivo durante todo el año gracias a la diversidad de actividades que propone.

El casco histórico del pueblo conserva dos puntos de interés principales. La Plaza Mitre, cuidadosamente mantenida y rodeada de vegetación abundante, funciona como corazón social de Lima. A pocas cuadras se encuentra la Iglesia San Isidro Labrador, inaugurada en 1899 con un estilo neocolonial que incluye frente simétrico, dos torres y columnas decorativas.

Para quienes buscan experiencias más aventureras, las estancias de los alrededores abren sus puertas a los visitantes. Estas propiedades rurales ofrecen paseos a caballo, degustación de platos típicos de la región y la oportunidad de conocer de cerca la producción agraria de la zona de Buenos Aires.