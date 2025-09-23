Gustavo Giunta tras la consagración de IMPSA en el Argentino de hockey sobre patines: "El secreto es el trabajo"

"Hay un trabajo de mucho tiempo, de muchas horas, hay mucha dedicación, tengo un gran profe como Pablo Montenegro, las chicas tienen un compromiso gigante y la verdad que se entrenan siempre, dejan un montón de compromisos familiares por jugar y creo que eso nos ha dado solidez. Obviamente que las chicas se 'matan' por defender, por atacar, por ganar y esa diferencia de actitud se nota", añadió el DT metalúrgico.

"El secreto es el trabajo, solamente eso y la verdad que es un grupo de chicas espectaculares, un gran cuerpo técnico, la comisión y los padres están siempre en los detalles, en lo que necesitamos y eso hace que esos detallitos se noten. La verdad que todo es espectacular", resumió.

Luego Giunta se refirió al partido decisivo con el equipo canario que dirige Jorge Ulagnero al decir: "Sabíamos que la final con Murialdo iba a ser complicada porque nos conocemos demasiado, jugamos bastante seguidos contra ellos, habían sumado un refuerzo importante así que sabíamos que iba a ser difícil, pero salimos a jugarla con los dientes apretados desde el minuto cero y fuimos jugando minuto a minuto el partido y viviéndolo así. Tuvimos la suerte de convertir rápido, que eso nos dio un poquito de tranquilidad para poder manejar mejor el partido".

Posteriormente fue consultado sobre qué sentía al cortar la hegemonía sanjuanina y respondió: "Siempre hemos estado cerca, Mendoza ha estado ahí, cuando no es uno es otro, pero bueno me parece que viene inclinándose la balanza este año hacia Mendoza. También son camadas, son equipos, son circunstancias, creo que estamos bastante parejos entre Mendoza y San Juan".

pablo-montenegro-gustavo-giunta-impsa El Profe Pablo Montenegro y Gustavo Giunta festejan el logro de IMPSA.

"Recibimos pocos goles en el campeonato, nos hicieron solamente 4 y eso nos daba una solidez, pero los partidos siempre fueron apretados, excepto el primero contra Huracán. El título va dedicado especialmente a la familia, que banca cuando las cosas no van, a las chicas, que es impresionante el esfuerzo que le ponen y el grupo humano que tienen y a toda la gente del club, la verdad que desde el presidente hasta el que tiene la función por ahí más alejada del grupo estuvieron comprometidos con este proyecto", cerró.

Los logros de IMPSA en el hockey sobre patines

2024

Torneo Apertura Subcampeonas

Torneo Clausura: Subcampeonas

Campeonato Argentino de Clubes: Subcampeonas

Liga Nacional: Subcampeonas

Torneo Mendocino: Campeonas Invictas

2025