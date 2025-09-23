Inicio Ovación Fútbol Independiente de Avellaneda
Independiente, en crisis: el insólito motivo por el que peligra el debut de Gustavo Quinteros en el clásico ante Racing

El flamante entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, podría ver postergado su debut del domingo en el clásico de Avellaneda ante Racing.

Por UNO
Quinteros asumió este lunes en el Rojo.

El flamante entrenador de Independiente, Gustavo Quinteros, podría ver postergado su debut del domingo en el clásico de Avellaneda ante Racing debido a una inhibición con la que cuenta el club.

Este lunes al mediodía, el director técnico fue presentado en el cargo en el Rojo en la previa de lo que será una nueva edición del clásico de Avellaneda el domingo ante Racing, desde las 15.15, en el estadio Presidente Perón y en este encuentro más que especial para los hinchas de Independiente, el entrenador debutaría al mando del primer equipo.

Gustavo Quinteros ya tiene su primer dolor de cabeza como DT de Independiente.

Sin embargo, este martes en lo que fue el primer entrenamiento del equipo al mando de Quinteros, el director técnico recibió la noticia de que su inicio de ciclo en Independiente podría postergarse debido a una inhibición que el club posee en AFA que no permite la inscripción del entrenador en el ente madre del fútbol argentino.

La inhibición, que no impide la firma de contrato, recae en Independiente debido a que la institución no abonó los aportes al cuerpo docente del centro educativo del club. El monto por pagar es de alrededor de 235 millones de pesos, un número que la dirigencia del ´Rojo´ no da señales de saldar dicha deuda.

Según se supo, la AFA le daría un permiso especial a Independiente para que Quinteros pueda estar el domingo en el banco de suplentes dirigiendo al primer equipo en el clásico de Avellaneda ante Racing.

Independiente no gana dentro ni fuera de la cancha

Independiente todavía no logró ningún triunfo en el campeonato local previo al clásico frente a Racing y eso generó la renuncia de Julio Vaccari.

Los Diablos Rojos continúan últimos en el Grupo B del certamen con 4 puntos, lejos de puestos de playoffs y de clasificación a copas internacionales por tabla anual para la siguiente temporada.

