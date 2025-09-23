Embed EL PENAL QUE ARRUINÓ TODO |



Benedetto se tomó una eternidad para chutar, falló y el arquero Cardozo atajó el penal, sellando una dura derrota de Newell's por 3-0 ante Belgrano.pic.twitter.com/5yslq4AO4L — DELPY (@delpynews) September 23, 2025

Finalmente, Newell's cayó por 3 a 0 y sufrió la expulsión de Gonzalo Maroni a los 51 minutos; lo que desató la furia de la esposa de Cristian Fabbiani, técnico del conjunto rosarino.

La sequía goleadora de Darío Benedetto

La preocupante falta de gol del delantero de 35 años se extiende hasta el 5 de febrero de 2024 cuando Boca enfrentó a Tigre. Después de ese partido disputó 36 encuentros donde no pudo convertir ni en una sola oportunidad.

Es decir, han pasado 596 días. Entre medio pasaron cuatro clubes: no lo logró en los próximos 10 partidos que jugó con el Xeneize, tampoco en los 8 que estuvo en Querétaro, ni en los 13 que disputó en Olimpia de Paraguay. Ahora lleva 5 en Newell's donde tampoco pudo llenarse la boca de gol.

En total lleva 36 partidos en cuatro equipos diferentes con una situación en común: no convierte goles; siendo la peor racha de su carrera. Para colmo, su estadística con respecto a los penales en el último tiempo también es bastante mala.

Cuando estaba en Boca erró cinco de los nueve penales que ejecutó. Se trató de partidos que se desarrollaron entre 2022 y 2024: dos contra Corinthias (uno durante los 90 minutos y el otro en la definición) que culminó con la eliminación de la Copa Libertadores 2022. Luego falló contra Talleres por la Liga Profesional.

Ya en 2023 erró contra Sarmiento de Junín por la Copa de la Liga y en 2024 falló contra Nacional de Potosí en Bolivia, en el primer encuentro por la Copa Sudamericana. Sin embargo, el Ogro Fabbiani salió a respaldarlo.

Tras el penal errado por Benedetto, el Ogro Fabbiani lo defendió

Luego de analizar el partido, el entrenador de Newell’s se refirió al penal que perdió Darío Benedetto: "¿Cómo no va a patear el Pipa? Tiene casi más de 200 goles. Erra el que patea".

"En la semana pateó y los arqueros se tiraban y eran todos goles. Me sorprendió que el arquero se quedó parado", explicó el exdelantero en conferencia de prensa.

Embed "CÓMO NO VA A PATEAR EL PIPA? El Ogro Fabbiani habló sobre el penal errado de Benedetto.



#SportsCenter | #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3ldCC8Bf5K — SportsCenter (@SC_ESPN) September 23, 2025

Por su lado, Thiago Cardozo, arquero de Belgrano que se quedó con el penal, explicó: "Realmente (Benedetto) no lo escuchaba (al árbitro) porque estaba muy concentrado. Salió redondo para mí, él es un grandísimo jugador y tocó ganar en casa"

"Lo esperé y vi que hizo un freno. Eso me animó a esperarlo un poco más. Hay un estudio, pero fue un poco más de intuición", concluyó el arquero del conjunto cordobés.