hombre en llamas-pelicula (1) Dakota Fanning y Denzel Washington son los protagonistas de Hombre en llamas, la nueva película en Netflix.

Considerada uno de los mejores remakes de la historia y entre las mejores películas de acción, Hombre en llamas tiene una duración de 2 horas y 26 minutos y ha recibido elogios por parte de la crítica: “Hay una gran química entre Fanning y Washington. La película tiene sus momentos”, sentenció Mike Clark de USA Today.

Netflix: de qué trata la película Hombre en llamas

La sinopsis oficial de Netflix sobre Hombre en llamas reza: “Un exagente de la CIA con un pasado que lo atormenta no se detendrá ante nada para rescatar a una niña de diez años de una banda de secuestradores en Ciudad de México”.

hombre en llamas-pelicula (2) Hombre en llamas es una película de drama y suspenso que arrasa en el mundo entero.

John W. Creasy, interpretado por Denzel Washington, es un agente del gobierno decepcionado con su vida que acepta a regañadientes un trabajo que consiste en proteger a una niña cuyos padres han recibido amenazas de secuestro.

La relación con su pequeña protegida irá creciendo hasta despertar en él un espíritu perdido. Pero cuando la niña es secuestrada, su rabia se desatará contra los responsables.

Netflix: tráiler de la película Hombre en llamas

Embed - MAN ON FIRE (2004) | Movie Trailer | Full HD | 1080p

Curiosidades de Hombre en llamas

Denzel Washington protagonizó la película Hombre en llamas por casualidad. Un día, asistió a una cita médica y se encontró con el director Tony Scott en la sala de espera, donde le contó sobre el proyecto y el actor le dijo inmediatamente que le encantaría interpretar al personaje principal.

En cuanto a la elección de Dakota Fanning, Scott la escogió porque la noche anterior de encontrarse con Denzel, viendo la película “I Am Sam” protagonizada por la pequeña actriz, Sean Penn y Michelle Pfeiffer.

Durante las grabaciones de la película realmente existieron amenazas de secuestro a los miembros del elenco, las cuales fueron informadas por la policía de Ciudad De México. Incluso, varios productores fueron asaltados a mano armada y les robaron miles de dólares en equipos.

hombre en llamas-pelicula (3) Los miembros del reparto y de la producción sufrieron amenazas de secuestro.

Tony Scott contó que fue una situación complicada, pero se reflejó en la película haciéndola más creíble y natural.

Reparto de Hombre en llamas, película de Netflix

Denzel Washington como John W. Creasy

Dakota Fanning como Lupita Ramos

Christopher Walken como Paul Rayburn

Giancarlo Giannini como Miguel Manzano

Radha Mitchell como Lisa Ramos

Marc Anthony como Samuel Ramos

Rachel Ticotin como Mariana Garcia Guerrero

Mickey Rourke como Jordan Kalfus

Dónde ver la película Hombre en llamas, según la zona geográfica