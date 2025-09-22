¿Qué necesita Gimnasia para sellar la final por el ascenso en la próxima fecha?

El Mensana puede lograr el pasaje a la final en la próxima fecha, para eso, debería ganarle a Chacarita y que los cordobeses empaten o pierdan vs Almirante Brown. Así, el último partido sería solo por cumplir con la agenda del torneo porque matemáticamente ya estaría sentenciado el asunto.

Es más, hay otra chance más de lograrlo: si el León riocuartense pierde, a Gimnasia también le alcanzaría con solo sumar un punto contra el Funebrero para asegurarse la final (la diferencia ya sería de 4 puntos con 3 en juego), pero ahí no deberían ganar ni el Lobo Jujeño, ni Morón, ni Estudiantes de Buenos Aires.

¿Cómo se define si hay igualdad de puntos?

En caso de terminar igualado con alguno de sus perseguidores la primera fase, el primer criterio de desempate es la diferencia de gol, y ahí el Lobo también está bien parado: tiene +16, mientras que Estudiantes RC tiene +12. El Pincha de Caseros es el único que lo supera de los que pueden igualarlo (+18) mientras que el Lobo norteño tiene +15.

Los otros ítems de definición según Reglamento

1) En favor del equipo que registre mayor diferencia de goles.

2) De subsistir la igualdad, en favor del equipo que hubiese obtenido mayor cantidad de goles a favor.-

3) De mantenerse la igualdad, en favor del equipo que, considerando exclusivamente los partidos disputados durante el certamen, contra aquellos con quienes empata la posición, hubiera obtenido mayor cantidad de puntos o, en caso de igualdad de estos, en el siguiente orden: Mayor diferencia de goles y mayor cantidad de goles a favor (este procedimiento se repetirá cuantas veces sea necesario).

Rivales de Gimnasia y Esgrima de Mendoza

Chacarita Juniors (V)

Defensores de Belgrano (L)

Rivales de Estudiantes de Río Cuarto

Almirante Brown (L)

Central Norte (V)

Rivales de Gimnasia de Jujuy

San Telmo (V)

Chacarita (L)

Rivales de Estudiantes BA