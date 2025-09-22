Nicolás Ferreyra, goles y confianza en Gimnasia y Esgrima: "Estamos fuertes, sabemos lo que queremos"

"Es algo muy lindo para mí siempre aportar desde el gol. Más allá de eso, estoy feliz por el equipo porque veníamos de una derrota que nos golpeó pero ahora demostramos que estamos fuertes, que sabemos lo que queremos y estoy feliz por el triunfo", remarcó Nicolás Ferreyra sobre el tanto que le marcó al Candombero por la fecha 32 y que ubicó a Gimnasia y Esgrima como líder de la Zona B. "Me encanta gritar los goles, más en esta cancha, con nuestra gente que muestra un cariño hermoso y es una sensación muy linda para mí. Fue un desahogo", agregó.

El partido en el Legrotaglie tuvo una amplia superioridad de Gimnasia pero, en el comienzo del cotejo, las emociones también salieron a la cancha y mostraron a un mensana con cierto nerviosismo hasta que llegó el gol que convirtió Nicolás Ferreyra para abrir el marcador. "Juega la ansiedad, juegan los nervios. Veníamos de una derrota y éste es un grupo que quiere revertir rápido y, por ahí, salimos a buscar el gol muy rápido. Tuvimos situaciones y el grupo mostró la madurez suficiente para abrir el partido y después terminar cerrándolo de una manera muy linda", explicó el delantero del Lobo.

El presente de Gimnasia y Esgrima y lo que viene frente a Chacarita

Para mantenerse en lo más alto de la tabla por segundo año consecutivo, Gimnasia y Esgrima ha tenido un arduo camino recorrido de trabajo y constante esfuerzo de sus futbolistas. Por ello, al referirse al estado en el que se encuentra el equipo, Nicolás Ferreyra aseguró: "El grupo está muy entero, estamos haciendo un muy buen trabajo puertas para adentro. Es un grupo muy profesional, estamos muy bien en lo físico y en lo mental. Es un grupo que compite todos los días sanamente, todos se brindan al máximo y eso hace que, desde el principio del torneo, estemos peleando. Eso lo logra la competitividad del grupo".

El próximo rival de Gimnasia y Esgrima será Chacarita en condición de visitante. Por la fecha 33, el Lobo buscará reafirmar su postura de líder y llegar en esa ubicación a la última fecha de la Primera Nacional. "La categoría es muy dura. Todos los fines de semana se van jugando cosas todos los equipos. Chacarita va a ser una final muy dura, ellos también se juegan entrar al Reducido y no pueden regalar nada. Pero nosotros somos conscientes de lo importante que va a ser sumar de a tres ahí y vamos a ir por eso", concluyó Nicolás Ferreyra.