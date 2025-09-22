Usando retazos de telas, aprende a crear una hermosa campana de viento

Si alguna vez has realizado alguna manualidad, una prenda de ropa o incluso algún objeto decorativo, es probable que te hayan sobrado algunos retazos de tela.
En la siguiente nota te enseñaremos a aprovechar esos retazos de tela para poder crear una hermosa campana de viento, la cual puedes colocar en un balcón, en la entrada de tu casa o incluso en alguna habitación.
Materiales
El primer paso es tomar la estructura circular (puedes crearla con alambre o con plástico) y comenzar a colgar o enganchar los diversos retazos de tela. Puedes usar retazos que sean del mismo color o de tonos diferentes.
En las puntas de estos retazos, te aconsejamos colgar cascabeles, dijes o mostacillas, ya que los mismos servirán para poder hacer sonido cuando haya viento.
El siguiente paso será utilizar hilo o cordón, el cual te servirá para poder colgar esta estructura en algún árbol o sitio en altura. Si no quieres usar cordón o hilo, puedes reemplazarlo por una cadena.
Las campanas de viento son estructuras que sirven para atraer energía positiva y buena suerte, crear un ambiente relajante y armonioso.
Son muy utilizadas como elemento de decoración, ya que el Feng Shui les atribuye un significado espiritual y cultural en diversas tradiciones orientales.
Además, al contar con cascabeles, dijes, mostacillas y demás elementos, la campana de viento produce sonidos suaves, los cuales pueden ser considerados terapéuticos. Además, estos sonidos disipan la energía negativa y se cree que conectan a las personas con la naturaleza, ayudando a la prosperidad y la buena salud.