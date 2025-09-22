Usando retazos de telas, aprende a crear una hermosa campana de viento

Retazos de tela (de diversos largos, formas, colores)

Cascabeles

Dijes

Mostacillas

Hilo, cordón (puedes reemplazarlos por una cadena finita)

Estructura circular: puedes usar alambre, plástico, etc.

Campanas viento Podrás crear una campana de viento usando retazos de tela.

El primer paso es tomar la estructura circular (puedes crearla con alambre o con plástico) y comenzar a colgar o enganchar los diversos retazos de tela. Puedes usar retazos que sean del mismo color o de tonos diferentes.

En las puntas de estos retazos, te aconsejamos colgar cascabeles, dijes o mostacillas, ya que los mismos servirán para poder hacer sonido cuando haya viento.

El siguiente paso será utilizar hilo o cordón, el cual te servirá para poder colgar esta estructura en algún árbol o sitio en altura. Si no quieres usar cordón o hilo, puedes reemplazarlo por una cadena.

Dijes campanas de viento Cuelga dijes, mostacillas y cascabeles en las puntas de las tela para que hagan sonido.

¿Para qué sirven las campanas de viento?

Las campanas de viento son estructuras que sirven para atraer energía positiva y buena suerte, crear un ambiente relajante y armonioso.

Son muy utilizadas como elemento de decoración, ya que el Feng Shui les atribuye un significado espiritual y cultural en diversas tradiciones orientales.

Además, al contar con cascabeles, dijes, mostacillas y demás elementos, la campana de viento produce sonidos suaves, los cuales pueden ser considerados terapéuticos. Además, estos sonidos disipan la energía negativa y se cree que conectan a las personas con la naturaleza, ayudando a la prosperidad y la buena salud.