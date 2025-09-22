Se entrega el Balón de Oro 2025: todos los nominados, horario y dónde ver la ceremonia

Los argentinos nominados en la ceremonia del Balón de Oro 2025 son los campeones de mundo Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, en la categoría de mejor jugador de mundo, mientras que Dibu Martínez aguarda por el trofeo Yashin, que premia al mejor arquero del planeta.
Balón de Oro 2025: todos los nominados
Balón de Oro Masculino
Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)
Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina)
Erling Haaland (Manchester City - Noruega)
Vinícius Jr. (Real Madrid - Brasil)
Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)
Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia)
Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia)
Virgil van Dijk (Liverpool - Países Bajos)
Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia)
Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)
Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)
Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)
Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)
Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)
Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa / Arsenal - Suecia)
Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos)
Scott McTominay (Napoli - Escocia)
Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal)
João Neves (París Saint Germain - Portugal)
Pedri (FC Barcelona - España)
Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra)
Michael Olisé (Bayern Münich - Francia)
Raphinha (FC Barcelona - Brasil)
Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)
Fabián Ruiz (París Saint Germain - España)
Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Liverpool - Alemania)
Vitinha (París Saint Germain - Portugal)
Lamine Yamal (FC Barcelona - España)
Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)
Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia)
Trofeo Yashin masculino
Emiliano Martínez (Aston Villa - Inglaterra)
Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Francia)
Jan Oblak (Atlético Madrid - España)
Alisson Becker (Liverpool - Inglaterra)
Yann Sommer (Inter Milan - Italia)
Yassine Bounou (Al-Hilal - Arabia Saudita)
Lucas Chevalier (Lille - Francia)
Thibaut Courtois (Real Madrid - España)
David Raya (Arsenal - Inglaterra)
Matz Sels (Nottingham Forest - Inglaterra)
Mejor entrenador del año
Enzo Maresca (Chelsea - Inglaterra)
Luis Enrique (París Saint Germain - Francia)
Hansi Flick (FC Barcelona - España)
Antonio Conte (Napoli - Italia)
Arne Slot (Liverpool - Inglaterra)
Balón de Oro 2025 femenino
Aitana Bonmatí (FC Barcelona - España)
Sandy Baltimore (Chelsea - Francia)
Lucy Bronze (Chelsea - Inglaterra)
Barbra Banda (Orlando Pride - Zambia)
Mariona Caldentey (Arsenal - España)
Klara Bühl (Bayern Münich - Alemania)
Esther González (Gotham FC - España)
Caroline Graham Hansen (FC Barcelona - Noruega)
Sofía Cantore (Juventus / Washington Spirit - Italia)
Steph Catley (Arsenal - Australia)
Melchie Dumornay (Olympique Lyon - Haití)
Temwa Chawinga (Kansas City Current - Malawi)
Emily Fox (Arsenal - Estados Unidos)
Cristiana Girelli (Juventus - Italia)
Patri Guijarro (FC Barcelona - España)
Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal - Inglaterra)
Amanda Gutiérres (Palmeiras - Brasil)
Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra)
Pernille Harder (Bayern Münich - Dinamarca)
Lindsey Heaps (Olympique Lyon - Estados Unidos)
Claudia Pina (FC Barcelona - España)
Alexia Putellas (FC Barcelona - España)
Marta (Orlando Pride - Brasil)
Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal - Noruega)
Ewa Pajor (FC Barcelona - Polonia)
Clara Mateo (París FC - Francia)
Alessia Russo (Arsenal - Inglaterra)
Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea - Suecia)
Caroline Weir (Real Madrid - Escocia)
Leah Williamson (Arsenal - Inglaterra)
Trofeo Kopa masculino (celebra a los futbolistas jóvenes que se destacan en sus clubes)
Lamine Yamal (FC Barcelona - España)
João Neves (París Saint Germain - Portugal)
Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)
Rodrigo Mora (FC Porto - Portugal)
Ayyoub Bouaddi (Lille - Francia)
Pau Cubarsí (FC Barcelona - España)
Estevão (Palmeiras - Brasil)
Dean Huijsen (AFC Bournemouth - Inglaterra / Real Madrid - España)
Myles Lewis-Skelly (Arsenal - Inglaterra)
Kenan Yildiz (Juventus - Italia)