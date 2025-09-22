Inicio Ovación Fútbol Balón de Oro
Se entrega el Balón de Oro 2025: todos los nominados, horario y dónde ver la ceremonia

Este lunes, en el Théâtre du Châtelet de París, se entregará el máximo galardón de fútbol al mejor jugador y jugadora de la temporada pasada. También se premiará al DT sobresaliente, al mejor arquero y a la promesa juvenil a nivel mundial.

Carolina Quiroga
Carolina Quiroga
Se entrega el Balón de Oro 2025 en París. 

Se entrega una nueva edición del Balón de Oro este lunes en el Théâtre du Châtelet de París. La ceremonia tendrá lugar a partir de las 16 hora de Argentina y podrá verse por la señal de Disney +.

El mítico galardón entregado desde 1956 por la revista francesa France Football celebrará su episodio número 69° para premiar a los mejores futbolistas del mundo por su desempeño en la temporada que pasó. En la edición 2024, en la rama masculina se hizo del trofeo Rodri Hernández, del Manchester City; mientras que en la rama femenina Aitana Bonmatí, del Barcelona, fue la máxima ganadora del premio por su destacado rendimiento en el club culé.

balon de oro
Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez son los argentinos que esperan ganar el Balón de Oro que se entrega al mejor jugador del mundo de la temporada pasada.

Los argentinos nominados en la ceremonia del Balón de Oro 2025 son los campeones de mundo Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, en la categoría de mejor jugador de mundo, mientras que Dibu Martínez aguarda por el trofeo Yashin, que premia al mejor arquero del planeta.

Balón de Oro 2025: todos los nominados

Balón de Oro Masculino

Alexis Mac Allister (Liverpool - Argentina)

Lautaro Martínez (Inter Milan - Argentina)

Erling Haaland (Manchester City - Noruega)

Vinícius Jr. (Real Madrid - Brasil)

Mohamed Salah (Liverpool - Egipto)

Kylian Mbappé (Real Madrid - Francia)

Ousmane Dembélé (París Saint Germain - Francia)

Virgil van Dijk (Liverpool - Países Bajos)

Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Italia)

Jude Bellingham (Real Madrid - Inglaterra)

Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)

Denzel Dumfries (Inter Milan - Países Bajos)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund - Guinea)

Harry Kane (Bayern Münich - Inglaterra)

Viktor Gyökeres (Sporting Lisboa / Arsenal - Suecia)

Achraf Hakimi (París Saint Germain - Marruecos)

Scott McTominay (Napoli - Escocia)

Nuno Mendes (París Saint Germain - Portugal)

João Neves (París Saint Germain - Portugal)

Pedri (FC Barcelona - España)

Cole Palmer (Chelsea - Inglaterra)

Michael Olisé (Bayern Münich - Francia)

Raphinha (FC Barcelona - Brasil)

Declan Rice (Arsenal - Inglaterra)

Fabián Ruiz (París Saint Germain - España)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen / Liverpool - Alemania)

Vitinha (París Saint Germain - Portugal)

Lamine Yamal (FC Barcelona - España)

Robert Lewandowski (FC Barcelona - Polonia)

Khvicha Kvaratskhelia (París Saint Germain - Georgia)

nominados balón de oro masculino

Trofeo Yashin masculino

Emiliano Martínez (Aston Villa - Inglaterra)

Gianluigi Donnarumma (París Saint Germain - Francia)

Jan Oblak (Atlético Madrid - España)

Alisson Becker (Liverpool - Inglaterra)

Yann Sommer (Inter Milan - Italia)

Yassine Bounou (Al-Hilal - Arabia Saudita)

Lucas Chevalier (Lille - Francia)

Thibaut Courtois (Real Madrid - España)

David Raya (Arsenal - Inglaterra)

Matz Sels (Nottingham Forest - Inglaterra)

Mejor entrenador del año

Enzo Maresca (Chelsea - Inglaterra)

Luis Enrique (París Saint Germain - Francia)

Hansi Flick (FC Barcelona - España)

Antonio Conte (Napoli - Italia)

Arne Slot (Liverpool - Inglaterra)

balon de oro entrenadores

Balón de Oro 2025 femenino

Aitana Bonmatí (FC Barcelona - España)

Sandy Baltimore (Chelsea - Francia)

Lucy Bronze (Chelsea - Inglaterra)

Barbra Banda (Orlando Pride - Zambia)

Mariona Caldentey (Arsenal - España)

Klara Bühl (Bayern Münich - Alemania)

Esther González (Gotham FC - España)

Caroline Graham Hansen (FC Barcelona - Noruega)

Sofía Cantore (Juventus / Washington Spirit - Italia)

Steph Catley (Arsenal - Australia)

Melchie Dumornay (Olympique Lyon - Haití)

Temwa Chawinga (Kansas City Current - Malawi)

Emily Fox (Arsenal - Estados Unidos)

Cristiana Girelli (Juventus - Italia)

Patri Guijarro (FC Barcelona - España)

Chloe Kelly (Manchester City / Arsenal - Inglaterra)

Amanda Gutiérres (Palmeiras - Brasil)

Hannah Hampton (Chelsea - Inglaterra)

Pernille Harder (Bayern Münich - Dinamarca)

Lindsey Heaps (Olympique Lyon - Estados Unidos)

Claudia Pina (FC Barcelona - España)

Alexia Putellas (FC Barcelona - España)

Marta (Orlando Pride - Brasil)

Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal - Noruega)

Ewa Pajor (FC Barcelona - Polonia)

Clara Mateo (París FC - Francia)

Alessia Russo (Arsenal - Inglaterra)

Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea - Suecia)

Caroline Weir (Real Madrid - Escocia)

Leah Williamson (Arsenal - Inglaterra)

balon de oro femenino

Trofeo Kopa masculino (celebra a los futbolistas jóvenes que se destacan en sus clubes)

Lamine Yamal (FC Barcelona - España)

João Neves (París Saint Germain - Portugal)

Désiré Doué (París Saint Germain - Francia)

Rodrigo Mora (FC Porto - Portugal)

Ayyoub Bouaddi (Lille - Francia)

Pau Cubarsí (FC Barcelona - España)

Estevão (Palmeiras - Brasil)

Dean Huijsen (AFC Bournemouth - Inglaterra / Real Madrid - España)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal - Inglaterra)

Kenan Yildiz (Juventus - Italia)

premio kopa

