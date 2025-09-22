Inicio Ovación Fútbol Miguel Angel Russo
Russo explicó la igualdad de Boca ante Central Córdoba: "Nos faltó..."

Miguel Ángel Russo hizo autocrítica tras el empate de Boca ante Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera.

Por Carolina Quiroga
Miguel Ángel Russo dio sus argumentos sobre el empate de Boca ante Central Córdoba en el Torneo Clausura.

Miguel Ángel Russo salió a dar la cara tras el empate de Boca 2 a 2 ante Central Córdoba de Santiago del Estero. En la Bombonera, el Xeneize no solo desperdició una ventaja de dos goles ante el Ferroviario sino que también dejó pasar la oportunidad de posicionarse como líder de su zona.

"Creo que hicimos un buen partido y, en determinados momentos, cometimos errores. Era un partido que Boca tenía dominado", sostuvo el entrenador del Xeneize en conferencia de prensa. "Para ganar nos faltó tranquilidad, saber manejar los tiempos y las formas. Hicimos un buen partido. Hay que ser inteligentes, más duros y más firmes. Esa es la clave. No es que me voy con bronca, pero podríamos haber ganado", argumentó con autocrítica el DT.

boca, central cordoba, torneo clausura

Boca ganaba con comodidad 2 a 0 y Central Córdoba se lo empató sobre la hora para amargar la fiesta en la Bombonera. Una curiosa situación se dio en el cotejo y fue que Miguel Ángel Russo solo realizó una sola variante en todo el partido cuando quizás lo futbolístico pedía más modificaciones. El cambio, además, fue recién a los 74 minutos de juego cuando Alan Velasco ingresó por Brian Aguirre. Al respecto, el entrenador de Boca alegó tajante: "Lo de los cambios fue una decisión mía, me hago cargo de todo".

El presente de Boca

Con este resultado, Boca quedó tercero de la Zona A - con 14 unidades- y está en zona de clasificación a los playoffs en el Torneo Clausura. Además, en la tabla anual está por debajo de River, a solo dos unidades de distancia, clasificándose de momento a la Copa Libertadores 2026.

En el próximo compromiso, el Xeneize visitará Defensa y Justicia en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, el sábado 27 de septiembre por la décima fecha del torneo local.

