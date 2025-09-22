Russo explicó la igualdad de Boca ante Central Córdoba: "Nos faltó..."

Boca ganaba con comodidad 2 a 0 y Central Córdoba se lo empató sobre la hora para amargar la fiesta en la Bombonera. Una curiosa situación se dio en el cotejo y fue que Miguel Ángel Russo solo realizó una sola variante en todo el partido cuando quizás lo futbolístico pedía más modificaciones. El cambio, además, fue recién a los 74 minutos de juego cuando Alan Velasco ingresó por Brian Aguirre. Al respecto, el entrenador de Boca alegó tajante: "Lo de los cambios fue una decisión mía, me hago cargo de todo".

Miguel Ángel Russo pic.twitter.com/s0ydh3pbYf — Planeta Boca Juniors (@PlanetaBoca) September 22, 2025

El presente de Boca

Con este resultado, Boca quedó tercero de la Zona A - con 14 unidades- y está en zona de clasificación a los playoffs en el Torneo Clausura. Además, en la tabla anual está por debajo de River, a solo dos unidades de distancia, clasificándose de momento a la Copa Libertadores 2026.

En el próximo compromiso, el Xeneize visitará Defensa y Justicia en el Estadio Norberto Tito Tomaghello, el sábado 27 de septiembre por la décima fecha del torneo local.