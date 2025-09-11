Y un día volvió Miguel Ángel Russo: el entrenador de Boca se prepara para enfrentar a Rosario Central

Los estudios continuaron y el técnico no presentó inconvenientes en superar tomografías, resonancias y análisis de sangre. Es por eso que le dieron el alta, pero debía continuar con reposo en su domicilio bajo un estricto seguimiento médico; el personal médico le proporcionó una rutina de ejercicios kinesiológicos que colaboraron a que su recuperación se realice de forma efectiva.

Durante su internación y recuperación fue Claudio Úbeda quien quedó a cargo de los trabajos que lleva adelante el plantel. El ex técnico de Independiente Rivadavia y Racing, entre otros, estuvo acompañado por Juvenal Rodríguez (segundo ayudante de campo), los preparadores físicos Adrián Gerónimo y Cristian Aquino, y el entrenador de arqueros, Cristian Muñoz.

Hasta que llegó el día más esperado por todo el Mundo Boca: Miguel Ángel Russo regresó durante el jueves a sus funciones tras diez días de ausencia. El entrenador fue recibido con calidez por sus dirigidos y rápidamente pusieron manos a la obra pensando en el trascendental partido que deberán disputar en el Gigante de Arroyito frente a Rosario Central.

Como su regreso debe ser paulatino, se confirmó que viajará a Rosario para acompañar a la delegación Xeneize, sin embargo, no está confirmado que dirija durante los 90 minutos y será una decisión que se tomará en los siguientes días.

Miguel Ángel Russo en Rosario Central El entrenador es muy querido y respetado en Rosario Central.

Así formaría Boca ante el Canalla

Aunque quedan algunos entrenamientos antes del partido frente a Rosario Central, así formarían los dirigidos por Miguel Ángel Russo: Leandro Brey; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Carlos Palacios o Williams Alarcón; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

Por lo pronto, la única duda sería la titularidad de Carlos Palacios o Williams Alarcón, que responde a una necesidad meramente deportiva, por lo que decantarán por alguno de los dos en los próximos días.

Cuándo juegan: fecha, hora y TV en vivo

Rosario Central recibirá en el Gigante de Arroyito al Xeneize el domingo 14 de septiembre a partir de las 17.30, con transmisión en vivo de TNT Sports. Corresponde a la octava fecha de la Liga Profesional.

El Canalla marcha invicto con 10 unidades y quintos en la Zona B, a cinco puntos del líder River, aunque aún deben disputar el partido suspendido ante Sarmiento (la lluvia obligó esa decisión).

Por su lado, Boca intentará continuar en la senda ganadora ya que ganó sus últimos tres partidos. Gracias a eso se ubican terceros con 12 puntos en la Zona A, a dos del líder Barracas Central.