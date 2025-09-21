Nicolás Paz volvió a brillar en el Como

La Fiorentina abrió el marcador a los 6 minutos del primer tiempo con el gol de Rolando Madragora; no obstante, la magia de Nicolás Paz se hizo presente para alegría de los hinchas del Como cuando asistió en dos oportunidades para que sus compañeros logren quedarse con la victoria.

El empate llegó en el minuto 65 cuando Paz ejecutó un tiro libre con gran precisión y desde larga distancia que terminó encontrándo la cabeza de Marc Oliver Kempf.

Luego, ya en el minuto 93, también asistió en el gol agónico de Jayden Addai que le permitió al equipo dirigido por Cesc Fàbregas quedarse con los tres puntos.

Con el triunfo el Como llegó a los siete puntos, fruto de dos partidos ganados y un empate, además cayeron en una oportunidad; llevan cinco goles y el mediocampista argentino participó de todos.

Nicolás Paz Cesc Fàbregas habló maravillas de Paz.

Cesc Fàbregas lo comparó con Lionel Messi

Nicolás Paz llegó al Como en la temporada 2024/25 cuando fue comprado al Real Madrid por 6 millones de euros; sin embargo, el equipo español estableció una cláusula donde tiene la posibilida de recuperar al argentino en los mercados de verano de 2026 y 2027, por 9 millones de euros y 10 millones de euros, respectivamente.

Su entrenador, Cesc Fàbregas, lo felicitó una vez finalizado el partido: "Cuando los equipos jugaban contra Barcelona, seguro no querían que Messi tocara el balón, ahora a Nico Paz le pasa lo mismo".

"Pero eso también es bueno para Nico. Le va a pasar más a menudo", finalizó el español.