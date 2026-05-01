Huracán Las Heras buscará ante Costa Brava su segunda victoria en el Torneo Federal A 2026

huracan costa brava 3 El Globo buscará sumar ante Costa Brava.

Así está Huracán Las Heras en el Grupo 3 del Federal A

El equipo de calle Olascoaga suma 6 puntos, producto de un triunfo, tres empates y una derrota. Se ubica sexto con puntos a cinco puntos del líder Cipolletti de Río Negro.

Huracán Las Heras concentrados

Cómo llega Costa Brava, el rival de Huracán Las Heras

Costa Brava, el conjunto dirigido por Rodrigo Villalonga, suma 7 unidades y viene de empatar sin goles de visitante con el Atlético San Martín. Se ubica cuarto con 7 unidades, con un triunfo, cuatro empates y una derrota.

Desde la primera fecha que no gana. Su último triunfo fue el 3 a 0 de local frente a FADEP.

El último enfrentamiento entre Huracán Las Heras y Costa Brava

En el último cruce el Globo perdió por 1 a 0 ante Costa Brava de General Pico, de visitante, por la fecha 13 de la Zona 2 de del Torneo Federal A. El encuentro se disputó el 7 de junio el año pasado, Uriel Iehara marcó el gol a los 24' del segundo tiempo para el equipo de General Pico.

Probables formaciones y detalles del partido:

Costa Brava: Luciano Silva; Joaquín Garoni, Paulo Agüero, Brian Alferez, Nicolás Pacheco; Mariano Rivadeneira, Tomás Garro, Maximiliano Lara, Lautaro Ibarra; Francisco Gutiérrez, Joaquín Vivani. DT: Rodrigo Villalonga.

Huracán Las Heras: Franco Agüero; Lucas Algozino, Rodrigo Arciero, Enzo Montenegro y Juan Aguilar; Facundo Romero, Nicolás Sandoval, Ignacio González y Leandro Moya; Arian Araujo y Juan Bonet. DT: Sergio Arias.

Estadio: Costa Brava.

Árbitro: César Antonio Ceballo.

Hora: 15.30.