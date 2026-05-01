FADEP, Huracán Las Heras y el Atlético San Martín se preparan afrontar la 7ma fecha del Federal A

A tres fechas del final de esta primera rueda, los tres elencos están fuera de los equipos que acceden a la siguiente instancia. Del primero al cuarto clasifican a la etapa Campeonato, y del quinto al noveno van a la etapa Reválida.

Grupo 3 Federal A

En esta jornada FADEP será el único equipo mendocino que jugará de local. Huracán Las Heras y el Atlético San Martín lo harán de visitante.

FADEP juega de local ante Atenas de Río Cuarto

FADEP se presentará este domingo desde las 11 en su predio ante Atenas de Río cuarto. El equipo orientado por Diego Pozo viene de perder ce visitante 2 a 1 ante Cipolletti de Río Negro.

El equipo maipucino todavía no ha podido ganar, marcha último con 2 puntos, y lleva dos derrotas seguidas.

Diego Pozo FADEP- Diego Pozo dirige a FADEP. El equipo que ascendió al Federal A todavía no ha podido ganar.

Huracán Las Heras se presenta en La Pampa frente a Costa Brava

Huracán Las Heras jugará de visitante este sábado ante Costa Brava de La Pampa. El equipo conducido por Sergio Toti Arias suma 6 puntos, El Globo viene de ganarle al Atlético San Martín y se ubica sexto.

Christian Corrales Atlético Club San Martín Christian Corrales es el DT del Atlético San Martín.

Atlético San Martín será visitante ante Deportivo Rincón

Atlético San Martín jugará este domingo, desde las 15, de visitante ante Deportivo Rincón de Neuquén.

El conjunto dirigido por Christian Corrales suma 4 unidades y está octavo (producto de un triunfo, dos empates y dos derrotas).

Atlético San Martín viene de igualar sin goles de local ante Costa Brava y lleva dos partidos sin ganar, con una derrota y un empate en el certamen.