FADEP perdió ante Juventud Unida y sigue sin ganar en el Federal A

De esta manera el equipo dirigido por Diego Pozo sigue sin ganar en el torneo.

FADEP - Juventud Unida (3) FADEP cayó de local en la cancha de Gutiérrez. Cristian Ortiz - Prensa FADEP.

FADEP no encuentra el rumbo en el Federal A

En el debut perdió por 3 a 0 de visitante ante Costa Brava, luego - en su primer partido como local - empató 2 a 2 frente al Deportivo Rincón de Neuquén. Después empató con Argentino de Monte Maíz, pero hoy no logró sumar frente al Juventud Unida.

El equipo de Russell marcha último con dos puntos.

FADEP - Juventud Unida (2) El once inicial de FADEP. Cristian Ortiz - Prensa FADEP.

Lo que se viene para FADEP

Por la sexta fecha Fadep se enfrentará frente a Cipolletti. El encuentro lo disputará en Río Negro.

La Síntesis:

FADEP: Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nahuel Iribarren, Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Uriel Gizzi y Diego Tonetto Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Juventud Unida: Julián Lucero; Eber Garro, Fabricio Ojeda, Juan Rosales, Lautaro Figueroa; Cristian Chavarría, Santino Moya, Lautaro Pérez, Ezequiel Sosa; Gerónimo Salinas y Martino Dorato. DT: Hernán Vázquez.

Goles: ST: 4’ Klusener (F), 8' Garro (JU), 43’ y 46’ González (Ju).

Cambios: PT: 16’ Juan Sosa por Rosales (JU). ST: Inicio Valentín Roldán por Sosa (JU), 18’ Ramón Lentini por Gizzi (F), 30’ Juan Amieva por Salinas (JU)33’ Francisco Ilarregui por Tonetto (F), Lautaro Taboada y Mauro Ortiz por Navarro y Klusener (F), 40’ Alexis González por Lima (JU).

Estadio: Gutiérrez Sport Club (local FADEP).

Árbitro: Marcos Liuzzi.