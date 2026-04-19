FADEP perdió ante Juventud Unida y sigue sin ganar en el Federal A

FADEP recibió en el estadio de Gutiérrez Sport Club a Juventud Unida, por la quinta fecha delFederal A, ya que en su campo de juego están realizando la resiembra. Sumó una nueva derrota y sigue sin ganar en una categoría que, en principio, se le ha hecho complicada.
Lo ganaba FADEP y se lo dieron vuelta
El primer tiempo fue muy entretenido con seis tiros en los palos: tres para el local y tres para el elenco visitante; pero nadie logró abrir el marcador. Fue así que recién en el segundo tiempo llegaron los goles.
Gonzalo Klusener a los 4 minutos del segundo tiempo marcó el gol para FADEP con un gran cabezazo. Ever Garro lo igualó a los 8 y a los 43 y 46 Alexis González marcó un doblete para la Juve.
De esta manera el equipo dirigido por Diego Pozo sigue sin ganar en el torneo.
FADEP no encuentra el rumbo en el Federal A
En el debut perdió por 3 a 0 de visitante ante Costa Brava, luego - en su primer partido como local - empató 2 a 2 frente al Deportivo Rincón de Neuquén. Después empató con Argentino de Monte Maíz, pero hoy no logró sumar frente al Juventud Unida.
El equipo de Russell marcha último con dos puntos.
Lo que se viene para FADEP
Por la sexta fecha Fadep se enfrentará frente a Cipolletti. El encuentro lo disputará en Río Negro.
La Síntesis:
FADEP: Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nahuel Iribarren, Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Uriel Gizzi y Diego Tonetto Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.
Cambios: PT: 16’ Juan Sosa por Rosales (JU). ST: Inicio Valentín Roldán por Sosa (JU), 18’ Ramón Lentini por Gizzi (F), 30’ Juan Amieva por Salinas (JU)33’ Francisco Ilarregui por Tonetto (F), Lautaro Taboada y Mauro Ortiz por Navarro y Klusener (F), 40’ Alexis González por Lima (JU).