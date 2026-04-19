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Se jugó en Gutiérrez

FADEP perdió ante Juventud Unida y sigue sin ganar en el Federal A

Por la quinta fecha del Federal A, FADEP perdió 3 a 1 frente a Juventud Unida de San Luis, en un partido correspondiente a la Zona 3

Omar Romero
Por Omar Romero [email protected]
FADEP no logró ganar en el Federal A.

FADEP no logró ganar en el Federal A.

Cristian Ortiz - Prensa FADEP.

FADEP recibió en el estadio de Gutiérrez Sport Club a Juventud Unida, por la quinta fecha del Federal A, ya que en su campo de juego están realizando la resiembra. Sumó una nueva derrota y sigue sin ganar en una categoría que, en principio, se le ha hecho complicada.

FADEP - Juventud Unida (4)
FADEP cay&oacute; 3 a 1 en Mendoza.

FADEP cayó 3 a 1 en Mendoza.

Lo ganaba FADEP y se lo dieron vuelta

El primer tiempo fue muy entretenido con seis tiros en los palos: tres para el local y tres para el elenco visitante; pero nadie logró abrir el marcador. Fue así que recién en el segundo tiempo llegaron los goles.

Gonzalo Klusener a los 4 minutos del segundo tiempo marcó el gol para FADEP con un gran cabezazo. Ever Garro lo igualó a los 8 y a los 43 y 46 Alexis González marcó un doblete para la Juve.

De esta manera el equipo dirigido por Diego Pozo sigue sin ganar en el torneo.

FADEP - Juventud Unida (3)
FADEP cay&oacute; de local en la cancha de Guti&eacute;rrez.

FADEP cayó de local en la cancha de Gutiérrez.

FADEP no encuentra el rumbo en el Federal A

En el debut perdió por 3 a 0 de visitante ante Costa Brava, luego - en su primer partido como local - empató 2 a 2 frente al Deportivo Rincón de Neuquén. Después empató con Argentino de Monte Maíz, pero hoy no logró sumar frente al Juventud Unida.

El equipo de Russell marcha último con dos puntos.

FADEP - Juventud Unida (2)
El once inicial de FADEP.

El once inicial de FADEP.

Lo que se viene para FADEP

Por la sexta fecha Fadep se enfrentará frente a Cipolletti. El encuentro lo disputará en Río Negro.

La Síntesis:

FADEP: Cristian Aracena; Brayam Sosa, Bruno Costella, Nahuel Iribarren, Fernando Rodríguez; Brian Zabaleta, Enzo Kalinski, Uriel Gizzi y Diego Tonetto Matías Navarro y Gonzalo Klusener. DT: Diego Pozo.

Juventud Unida: Julián Lucero; Eber Garro, Fabricio Ojeda, Juan Rosales, Lautaro Figueroa; Cristian Chavarría, Santino Moya, Lautaro Pérez, Ezequiel Sosa; Gerónimo Salinas y Martino Dorato. DT: Hernán Vázquez.

Goles: ST: 4’ Klusener (F), 8' Garro (JU), 43’ y 46’ González (Ju).

Cambios: PT: 16’ Juan Sosa por Rosales (JU). ST: Inicio Valentín Roldán por Sosa (JU), 18’ Ramón Lentini por Gizzi (F), 30’ Juan Amieva por Salinas (JU)33’ Francisco Ilarregui por Tonetto (F), Lautaro Taboada y Mauro Ortiz por Navarro y Klusener (F), 40’ Alexis González por Lima (JU).

Estadio: Gutiérrez Sport Club (local FADEP).

Árbitro: Marcos Liuzzi.

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