Sirve la leche con agregado de proteínas como superalimento o es una estrategia de marketing

Leche con proteina ¿Sirve la leche con agregado de proteínas? Imagen: composición Diario UNO.

"Aporta más del triple de proteína que una leche común", subrayó. Además, comentó que este tipo de productos incorporan concentrado de proteínas lácteas entre sus ingredientes.

"Si uno mira la lista de ingredientes, tiene leche descremada como principal ingrediente y también se le agrega un concentrado de proteínas lácteas. Eso es lo que hace que la leche tenga un mayor porcentaje proteico", detalló.

¿Es una necesidad nutricional o una estrategia de marketing?

Para Spinelli, la respuesta es una combinación de ambas cuestiones. Por un lado, destacó que actualmente existe una mayor conciencia sobre la importancia de consumir proteínas gracias a su rol fundamental en la salud. Participan en la estructura muscular, la salud de la piel, el funcionamiento del sistema inmunológico y el transporte de nutrientes dentro del organismo.

"Las proteínas son como los ladrillitos que arman nuestro cuerpo", explicó. Sin embargo, también reconoció que la industria alimentaria detectó una tendencia creciente y desarrolló nuevos productos para responder a esa demanda.

Leche La leche con agregado de proteínas... ¿es una necesidad o una estrategia de venta? Imagen: Pixabay.

La nutricionista considera que el problema aparece cuando la publicidad lleva a pensar que todas las personas necesitan consumir cantidades cada vez mayores de proteína. "Nos están superbombardeando con consumir proteína. Y por ahí se están olvidando de que lo importante es generar una buena distribución a lo largo del día y evaluar cuánto consumo necesita realmente cada persona", advirtió.

¿Cuánta proteína deberíamos consumir por día?

Esta es una duda que tienen muchas personas. Anabella explicó que no existe una cifra única para todas las personas, ya que las necesidades dependen de factores como la edad, la actividad física, el peso corporal y la presencia de determinadas patologías.

"Antes se hablaba de la regla de 0,8 gramos por kilogramo de peso por día. La realidad es que los últimos estudios hablan de que se recomienda entre 1,3 y 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso por día", explicó. En el caso de personas deportistas, los requerimientos pueden ser mayores.

Aun así, la nutricionista aclaró que una alimentación equilibrada suele ser suficiente para alcanzar esas cantidades, pero insistió que los valores deben adaptarse a cada persona.

¿Es perjudicial consumir demasiada proteína?

Las proteínas son fundamentales para la salud, pero consumirlas en exceso no resulta conveniente. Spinelli explicó que la proteína es uno de los tres macronutrientes esenciales junto con los hidratos de carbono y las grasas, por lo que ninguno debería desplazar a los demás.

"La realidad es que si estamos consumiendo proteínas de más y nos faltan hidratos o grasas, esa proteína que consumimos el cuerpo la va a terminar utilizando para otra cosa", indicó.

vaso de leche Las leches con agregado de proteínas ganan cada vez más espacio en los supermercados. Imagen: Pexels.

Para metabolizar la proteína el organismo utiliza órganos como el hígado o el riñón. "Es importante no excedernos en el consumo porque podemos generar daños en esos órganos sin sentido alguno", explicó.

¿Qué debería tener en cuenta para comprar una leche con agregado de proteína?

La nutricionista recomienda observar la información nutricional y los ingredientes. Es importante verificar cuántos gramos de proteína aporta cada porción y compararlo con una leche tradicional. Por otro lado, conviene revisar la lista de ingredientes para identificar si contiene concentrado de proteínas lácteas, que es el componente que incrementa el aporte proteico del producto.

Para concluir Spinelli remarcó que ningún alimento aislado puede definir una alimentación saludable: "Los tres macronutrientes, hidratos, proteínas y grasas, se tienen que consumir de manera adecuada, equilibrada y bien distribuida a lo largo del día porque cada uno cumple funciones diferentes en el organismo".