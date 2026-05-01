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Martín Palermo y un contundente consejo a Adam Bareiro tras su expulsión en Brasil

Martín Palermo no dio vueltas al hablar de la roja de Adam Bareiro en Belo Horizonte y reveló la advertencia que siempre le hizo al actual delantero de Boca

Fabián Salamone
Por Fabián Salamone [email protected]
Adam Bareiro dejó a Boca con uno menos ante Cruzeiro en Belo Horizonte.

Adam Bareiro dejó a Boca con uno menos ante Cruzeiro en Belo Horizonte.

La reciente expulsión de Adam Bareiro en Brasil sigue dando que hablar. La roja del paraguayo no solo dejó a Boca con uno menos, sino que abrió el debate sobre el temperamento de un delantero que vive cada jugada como si fuera la última. En esta ocasión, quien expresó su postura fue Martín Palermo.

El Titán, palabra autorizada para hablar y analizar sobre la vida del Xeneize, enfrentó los micrófonos de ESPN y se refirió a lo sucedido con un viejo conocido (lo dirigió en Fortaleza durante el 2025).

Martín Palermo
Mart&iacute;n Palermo marc&oacute; 236 en 404 partidos en Boca.

Martín Palermo marcó 236 en 404 partidos en Boca.

Quien mejor que Palermo para hablar sobre el 9 de Boca

El Optimista del Gol fue tajante al describir la naturaleza de Adam Bareiro: "Tiene esa entrega y esa lucha en todas las jugadas. En esa disputa constante, juega al límite todo el tiempo. Es su manera", explicó.

Durante su etapa en el fútbol brasileño, el paraguayo fue una pieza clave para el esquema de Palermo, aportando una cuota goleadora fundamental. Sin embargo, el ahora DT confesó que el aspecto disciplinario siempre fue un foco de trabajo.

"Le insistía en que lo necesitaba los 90 minutos", recordó. Para el Titán, la impulsividad del delantero lo lleva a roces innecesarios que, tal y como sucedió en Belo Horizonte, pueden terminar dejando a su equipo con un hombre menos.

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La confesión de Bareiro: coaching y psicología para bajar las revoluciones

En este contexto, el paraguayo es el primero en reconocer esta falencia. Días atrás, luego de la victoria ante River donde Bareiro debió jugar gran parte del encuentro condicionado por una amonestación tempranera, reveló el profundo trabajo interno que está realizando para no perjudicar al equipo.

"Estoy trabajando permanentemente con la parte del psicólogo y coaching para calmar un poco las revoluciones", confesó el delantero de Boca, quien a su vez explicó que esta búsqueda de equilibrio mental comenzó en 2024, tras una sequía goleadora en San Lorenzo que afectó su confianza.

Según el delantero, el 90% del rendimiento en cancha es mental, y por ello recurre a profesionales para gestionar la exposición y la adrenalina: "En estos partidos, cuando te salís del juego, te juegan en lo mental e influye en contra. Trato de calmarme".

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