Cerúndolo perdió con Alcaraz, pero Resto del Mundo ganó la Laver Cup ante Europa

Sin embargo, y pese a que el argentino tuvo momentos de buen tenis, Alcaraz se impuso de manera inapelable por 6-2 y 6-1 para dejar la serie 12 a 9 a favor del Resto del Mundo antes del último partido.

Embed - Jaw-Dropping Power From Carlos Alcaraz | Laver Cup 2025

Una serie cambiante entre Europa y el Resto del Mundo

Resto del Mundo revirtió una desventaja de 3 a 1 en la jornada inicial y con un pleno de victorias en los partidos del sábado consiguió una diferencia de 9 a 3 que salió a rubricar este domingo en San Francisco.

Ya iniciada la jornada decisiva, Alcaraz y Casper Ruud descontaron al ganarle en dobles a Alex Michelsen y Reilly Opelka por 7-6 (4) y 6-1, y antes de los últimos tres encuentros de individuales la serie quedó 9 a 6 a favor de los capitaneados por Andre Agassi.

Embed - Closest Line Call Ever? | Alcaraz & Ruud Inspect the Video Pixels! | Laver Cup 2025

Luego, Alex De Minaur puso match point al equipo rojo al vencer a Jakub Mensik por 6-3 y 6-4, Alcaraz mantuvo con vida al conjunto azul ante Cerúndolo y finalmente Fritz, el mejor del fin de semana, aseguró la victoria local ante Alexander Zverev por 6-3 y 7-6 (4)

La Laver Cup 2025

Viernes 19/9

Casper Ruud a Reilly Opelka 6-4 y 7-6 (4)

Jakub Mensik a Alex Michelsen 6-1, 6-7 (3) y 10-8

Joao Fonseca a Flavio Cobolli 6-4 y 6-3

Alcaraz - Mensik a Fritz - Michelsen 7-6 (7) y 6-4

Eruopa 3 - Resto del Mundo 1

Sábado 20/9

Alex De Minaur a Alexander Zverev 6-1 y 6-4

Francisco Cerúndolo a Holger Rune 6-3 y 7-6 (5)

Taylor Fritz a Carlos Alcaraz 6-3 y 6-2

De Minaur - Michelsen a Ruud - Rune 6-3 y 6-4

Europa 3 - Resto del Mundo 9

Domingo 21/9

Alcaraz - Ruud a Michelsen - Opelka 7-6 (4) y 6-1

Alex De Minaur a Jakub Mensik 6-3 y 6-4

Carlos Alcaraz a Francisco Cerúndolo 6-2 y 6-1

Taylor Fritz a Alexander Zverev 6-3 y 7-6 (4)

Europa 9 - Resto del Mundo 15

Los 4 encuentros del viernes otorgaron un punto al ganador, los 4 del sábado sumaron dos puntos cada uno y los 4 del domingo valen 3 puntos. El primer equipo en superar los 12 puntos es el ganador.

El historial de la Laver Cup

Praga 2017: Europa 15 – 9 Resto del Mundo

Chicago 2018: Europa 13 – 8 Resto del Mundo

Ginebra 2019: Europa 13 – 11 Resto del Mundo

Boston 2021: Europa 14 – 1 Resto del Mundo

Londres 2022: Europa 8 – 13 Resto del Mundo

Vancouver 2023: Europa 2 – 13 Resto del Mundo

Berlín 2024: Europa 13 – 11 Resto del Mundo

San Francisco 2025: Europa 9 - Resto del Mundo 15

En 8 ediciones Europa ganó 5 y Resto del Mundo 3.

La edición 2026 se jugará en Londres.