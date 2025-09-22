Inicio Ovación Tenis Francisco Cerúndolo
Tenis internacional

Cerúndolo perdió con Alcaraz, pero Resto del Mundo ganó la Laver Cup ante Europa

Francisco Cerúndolo resignó su invicto en la Laver Cup al caer frente a Carlos Alcaraz y la serie entre Europa y el Resto del Mundo tuvo que definirse en el último partido.

Por UNO
El Team World con la Laver Cup.

El Team World con la Laver Cup.

Cerúndolo le había ganado este sábado a Holger Rune para darle dos puntos al Team World y tuvo la posibilidad de cerrar la serie nada menos que ante el número uno del mundo, quien había perdido en sets corridos ante el estadounidense Taylor Fritz.

laver cup 2
Francisco Cerúndolo perdió por primera vez un partido en la Laver Cup, pero ganó por segunda vez el duelo entre Resto del Mundo ¿y Europa.

Francisco Cerúndolo perdió por primera vez un partido en la Laver Cup, pero ganó por segunda vez el duelo entre Resto del Mundo ¿y Europa.

Sin embargo, y pese a que el argentino tuvo momentos de buen tenis, Alcaraz se impuso de manera inapelable por 6-2 y 6-1 para dejar la serie 12 a 9 a favor del Resto del Mundo antes del último partido.

Embed - Jaw-Dropping Power From Carlos Alcaraz | Laver Cup 2025

Una serie cambiante entre Europa y el Resto del Mundo

Resto del Mundo revirtió una desventaja de 3 a 1 en la jornada inicial y con un pleno de victorias en los partidos del sábado consiguió una diferencia de 9 a 3 que salió a rubricar este domingo en San Francisco.

Ya iniciada la jornada decisiva, Alcaraz y Casper Ruud descontaron al ganarle en dobles a Alex Michelsen y Reilly Opelka por 7-6 (4) y 6-1, y antes de los últimos tres encuentros de individuales la serie quedó 9 a 6 a favor de los capitaneados por Andre Agassi.

Embed - Closest Line Call Ever? | Alcaraz & Ruud Inspect the Video Pixels! | Laver Cup 2025

Luego, Alex De Minaur puso match point al equipo rojo al vencer a Jakub Mensik por 6-3 y 6-4, Alcaraz mantuvo con vida al conjunto azul ante Cerúndolo y finalmente Fritz, el mejor del fin de semana, aseguró la victoria local ante Alexander Zverev por 6-3 y 7-6 (4)

La Laver Cup 2025

Viernes 19/9

  • Casper Ruud a Reilly Opelka 6-4 y 7-6 (4)
  • Jakub Mensik a Alex Michelsen 6-1, 6-7 (3) y 10-8
  • Joao Fonseca a Flavio Cobolli 6-4 y 6-3
  • Alcaraz - Mensik a Fritz - Michelsen 7-6 (7) y 6-4

Eruopa 3 - Resto del Mundo 1

Sábado 20/9

  • Alex De Minaur a Alexander Zverev 6-1 y 6-4
  • Francisco Cerúndolo a Holger Rune 6-3 y 7-6 (5)
  • Taylor Fritz a Carlos Alcaraz 6-3 y 6-2
  • De Minaur - Michelsen a Ruud - Rune 6-3 y 6-4

Europa 3 - Resto del Mundo 9

Domingo 21/9

  • Alcaraz - Ruud a Michelsen - Opelka 7-6 (4) y 6-1
  • Alex De Minaur a Jakub Mensik 6-3 y 6-4
  • Carlos Alcaraz a Francisco Cerúndolo 6-2 y 6-1
  • Taylor Fritz a Alexander Zverev 6-3 y 7-6 (4)

Europa 9 - Resto del Mundo 15

Los 4 encuentros del viernes otorgaron un punto al ganador, los 4 del sábado sumaron dos puntos cada uno y los 4 del domingo valen 3 puntos. El primer equipo en superar los 12 puntos es el ganador.

El historial de la Laver Cup

  • Praga 2017: Europa 15 – 9 Resto del Mundo
  • Chicago 2018: Europa 13 – 8 Resto del Mundo
  • Ginebra 2019: Europa 13 – 11 Resto del Mundo
  • Boston 2021: Europa 14 – 1 Resto del Mundo
  • Londres 2022: Europa 8 – 13 Resto del Mundo
  • Vancouver 2023: Europa 2 – 13 Resto del Mundo
  • Berlín 2024: Europa 13 – 11 Resto del Mundo
  • San Francisco 2025: Europa 9 - Resto del Mundo 15

En 8 ediciones Europa ganó 5 y Resto del Mundo 3.

La edición 2026 se jugará en Londres.

Temas relacionados:

Más sobre Tenis

Más de Sociedad

Más de Ovación

Más de Series y Películas